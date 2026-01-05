鄭伊健攜手婁俊碩辦案！男神被曝私下一面：比我還愛打
由鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏、項婕如、蔡凡熙、詹懷雲等人主演的Netflix跨世代推理偵查影集《百萬人推理》，今（5日）正式宣布影集將於2月12日全球獨家上線，並同步釋出前導預告與海報，帶領觀眾搶先探查這個關於網紅世代、塔羅預言與連環神秘事件的真相，透過網路風向的指引與世代相異的合作辦案，引發觀眾在推理以外對跨世代差異、網路新生態的討論。對於即將影集上線，鄭伊健表示：「我相信，觀眾可以嘗試以不同的視角來觀看，會有不同的觀賞體驗。」
海報中也可見鄭伊健飾演的「獨行破案警探」陳家任與身旁許多帶著詭異面具的預言家「巴巴女巫」出現在直播畫面中的引人好奇，而同樣出現的「阿翰PO影片」留言，更是讓劇中網紅阿強（阿翰飾）也深陷巴巴女巫預言疑雲。
久違出演台劇的鄭伊健，在《百萬人推理》中詮釋一位獨行破案警探，展現直覺辦案與精準槍法，更表演許多高難度動作場面，讓觀眾一睹意氣風發的警官辦案，鄭伊健分享：「我在接拍的時候已經知道《百萬人推理》曾經入選金馬創投，看到劇本是關於『懸疑推理』的故事就相當感興趣，故事中融合了現代網絡生態、懸疑、推理和動作場面。」
飾演知名百萬網紅林廷佑「柚子」的婁峻碩表示：「我自己在揣摩角色的時候，其實就是把自己最欠扁的那一面展現出來，因為我自己也是蠻喜歡拍跟剪影片，所以這感覺是就在我身體裡面某一個層面的自己。如果哪一天，我沒有當歌手或演員的話，我也有可能是網路影音創作者，所以就把這一個層面的自己，無限的放大」。
首度與港星鄭伊健合作的婁峻碩興奮表示：「因為我從小就非常喜歡看港片也看了伊健哥的超多作品且都不只看一次，所以當時接到跟伊健哥合作的時候就是二話不說的答應」。婁峻碩更分享：「他私底下是超級像一個大男孩一樣，我們都可以聊很多的電動、遊戲等，伊健哥比我還愛打遊戲，讓我感覺他是一個很好相處、親近的大哥。」
飾演熱血菜鳥警官的李霈瑜也分享：「因為看到偶像鄭伊健基本上就是真心誠意的熱血，這樣的機會與緣分真的很奇妙，誰也沒想過有這一天可以跟身與心距離都很遠的偶像共事，太夢幻啦！跟李仁哥以及歪哥張永正一起演戲也會被他們的投入給牽動角色情緒，非常愉快能夠遇上厲害的對手。」
首支前導預告釋出，以百萬網紅魏炎（蔡凡熙飾）在警局門口開槍示威並與警察們對峙，卻被陳家任（鄭伊健飾）警官開槍反制，這場槍擊案在網路上掀起廣大討論，以至於陳家任警官遭網友們紛紛撻伐、肉搜，還被同樣為百萬網紅的林廷佑「柚子」（婁峻碩 飾）直播公審。而這一切皆與一位稱作「巴巴女巫」的匿名預言家網紅所預測之事件百分之百命中，引起科偵隊女警—李欣屏（李霈瑜 飾）的注意，驚覺這是一場針對網紅的連環殺人案，這位神秘預言家「巴巴女巫」的真實身份瞬間成為網路上的熱門話題，讓陳警官決心聯手柚子的網路號召力一起揪出真兇，卻憑藉經驗與直覺發現了柚子與不為人知的過去。
對於影集即將與觀眾見面，導演蘇文聖（蘇三毛）表示：「《百萬人推理》終於要上線了，心情是一天都等不及，希望能夠趕快跟大家見面。影集中可以看到網路時代的議題，也有歷久不衰的經典推理。」其中更期待觀眾可以看見：「兩個世代的碰撞、合作與和解，還有好久不見，帥了好幾個世代的鄭伊健。」製作人張雅婷則分享一些關於創作者們幕後觀察：「現在短影音的影響力真的很大，我們也有把網路創作者的心情、壓力與掙扎寫進《百萬人推理》的劇情裡，希望每一集不只是以犯罪案件為軸線，而是能讓觀眾一邊追劇、一邊產生共鳴。」監製吳孟謙則分享：「《百萬人推理》在題材上其實做了相當大膽的嘗試，而最讓人期待的，莫過於看到鄭伊健跟婁峻碩這兩位不同世代的偶像，首次在角色與表演上的碰撞與合作。尤其是伊健哥拔槍、追車那幾幕，老實說，帥到完全不講道理。」
Netflix跨世代推理偵查影集《百萬人推理》，劇情講述知名網紅魏言 (蔡凡熙 飾）因為違法攜帶槍械並朝警方開槍，遭到資深刑警陳家任（鄭伊健飾）反擊中槍，命在旦夕。陳家任發現魏言是受人指使，科技犯罪偵查隊女警李欣屏（李霈瑜飾）也介入調查，李欣屏驚覺這是一起針對網紅的連續殺人案，且和一名以預言著稱的網紅巴巴女巫有關。巴巴女巫戴著面具從未露臉，而她的預言從天災到人禍都百發百中，陸續預知了四起謀殺案，因此成為網路焦點，網紅紛紛在頻道上討論案情，網友們也熱烈回應且參與推理的聲量很快超過百萬人。循著百萬人的推理，陳家任發現巴巴女巫的神秘真相，為了借助網路的力量，陳家任選擇和網紅林廷佑「柚子」（婁峻碩 飾）合作，隨著案情逐漸明朗，卻發現柚子不為人知的過去。該作將於2月12日Netflix全球獨家上線。
