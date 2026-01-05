鄭伊健攜手婁峻碩熱血辦案

由鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁、蔡凡熙、詹懷雲等人主演的Netflix影集《百萬人推理》，5日正式宣布將於2月12日全球獨家上線，並同步釋出前導預告與海報。對於即將影集上線，鄭伊健表示：「我相信，觀眾可以嘗試以不同的視角來觀看，會有不同的觀賞體驗。」

久違演出台劇的鄭伊健，劇中詮釋獨行破案警探，展現直覺辦案與精準槍法，更表演許多高難度動作場面，鄭伊健分享：「我在接拍的時候已經知道《百萬人推理》曾經入選金馬創投，看到劇本是關於『懸疑推理』的故事就相當感興趣，故事中融合了現代網絡生態、懸疑、推理和動作場面。」

飾演知名百萬網紅林廷佑「柚子」的婁峻碩，首度與港星鄭伊健合作，他興奮表示：「因為我從小就非常喜歡看港片也看了伊健哥的超多作品且都不只看一次，所以當時接到跟伊健哥合作的時候就是二話不說的答應。」他更分享鄭伊健私底下超級像一個大男孩，「我們可以聊很多的電動、遊戲等，伊健哥比我還愛打遊戲，讓我感覺他是一個很好相處、親近的大哥。」

飾演熱血菜鳥警官的李霈瑜也說，鄭伊健就是真心誠意的熱血，「這樣的機會與緣分真的很奇妙，誰也沒想過有這一天可以跟身與心距離都很遠的偶像共事，太夢幻啦！跟李仁哥以及歪哥張永正一起演戲也會被他們的投入給牽動角色情緒，非常愉快能夠遇上厲害的對手」。