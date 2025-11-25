鄭伊健日本演唱會突喊卡 主辦道歉稱「不可抗力因素」

鄭伊健12月初原定日本東京開唱，臨時取消。（圖／翻攝IG／lamnlamb）

香港藝人鄭伊健原定於2025年12月5日在日本東京舉辦《EKIN CHENG LIVE IN TOKYO 2025》演唱會，卻在演出前夕臨時取消。主辦單位「G Music（HK）Ltd」與旗下經紀公司「Lam & Lamb Entertainment Ltd.」於11月25日透過社群平台發布公告，表示因「不可抗力因素」，整場活動將全面取消，消息一出，引發已購票粉絲的不滿與失望。

鄭伊健這次日本開唱，原定場地為橫濱太平洋會館國立大廳，後來於10月24日更改至東京惠比壽的 The Garden Hall，歷經多次調整仍難逃取消命運。主辦單位在公告中向粉絲致歉，表示感謝外界長期以來對鄭伊健的支持，對於無法如期舉行演出感到遺憾，並呼籲已購票觀眾留意即將公布的退款資訊。

目前主辦方尚未公布具體退票流程，僅表示細節仍在協調中，待確認後將於官方網站與各售票頁面公告，並提醒歌迷妥善保留票券以備後續退款之用。

這場演出原本備受期待，是鄭伊健久違於日本舉辦的演唱會。不少忠實歌迷在消息公布初期即搶購門票，並安排前往東京的行程，包括機票與住宿等相關預訂。然而，臨時取消的消息傳出後，許多粉絲透過網路留言表達不滿，直指自身行程受到嚴重影響，還得自行處理票券、機票與住宿的退費問題。

此外，亦有部分網友將此事與近期中日關係趨於緊張的情勢聯想，指出近期多起兩國間演出活動遭臨時喊停。然而，主辦單位未對此傳聞做進一步說明，僅以「不可抗力因素」作為取消理由，並盼外界能體諒。

鄭伊健東京演唱會取消。（圖／翻攝IG／lamnlamb）





