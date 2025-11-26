鄭伊健東京演唱會突因「不可抗力」取消！日本藝人在中國活動接連被砍，「台灣有事論」引爆連鎖效應？

在中日關係緊張之際，香港歌手鄭伊健取消了原定12月初在日本東京舉行的演唱會，理由是「不可抗力因素」。香港《星島日報》26日在報導中指出，鄭伊健原定於12月5日在東京舉行「EKIN CHENG LIVE IN TOKYO 2025」演唱會，但主辦單位昨天突然宣布取消。



據報導，香港不少「粉絲」早已買了門票，且訂好機票和酒店，準備飛往日本支持偶像，但演唱會突然告吹，「粉絲們」紛紛在網上留言表示失望。



港府同步跟進對日政策？教育交流先踩煞車



最近日中關係轉差後，香港政府緊隨北京的對日政策，比如香港教育局日前證實退出今年由日本官方主辦的「21世紀東亞青少年大交流計畫」，取消下月派出中學生赴日交流的安排。



因為近期日本與中國外交關係緊張，有多組日本音樂人、偶像在中國的活動受到影響，其中日本雙人組合柚子今天宣布，原訂於12月在上海、香港、台灣舉行的巡演皆全部取消。

日本雙人團體「柚子」。（X平台）

「台灣有事」效應擴散？日媒稱娛樂活動成新戰場



根據日本媒體 Sponichi Annex 報導，日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢引發中國反彈，日本娛樂界在中國的多個活動遭取消，受到的影響持續擴大。



雙人團體「柚子」11月22日宣布，原訂12月舉行的「YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK」因不可避免的諸多因素，決定取消全部公演。這次亞洲巡演原訂在香港、上海，以及台北3個城市舉行，原因是「因不可避免的諸多因素」。日媒報導則懷疑事件是受中日關係惡化影響。



從偶像祭到個唱：中國演出市場風險急升



另外，日本女子偶像團體「iLiFE!」在官方X宣布，原訂於28日、29日出演的中國上海偶像祭「NSE2025 元星舞台」已被取消。

日本女歌手 KOKIA（吉田亞紀子）原訂11月19日在北京舉行的演唱會在開場前突然公告取消，引發大量遠道而來的觀眾不滿和鼓譟。

公安突現場介入？藝人親述「無力感」引爆討論



爵士鼓手本田珠也原訂於11月20日、在北京藝術中心參加貝斯手鈴木良雄的公演，不過本田珠也於20日在X上表示，「原本彩排已經結束，聲音也是在最佳狀態，但公安突然來了，不只我們、所有在場人員都很悲傷，一般市民真的很無力。」

此外，日本喜劇公司「吉本興業」取消原訂在上海的表演，該表演為上海國際藝術節的一部分，吉本興業原本已連續多年出演；11人男子偶像團體「JO1」也宣布取消原訂28日在中國舉行的粉絲活動。



