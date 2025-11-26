鄭伊健東京演唱會「不可抗力因素」取消 粉絲想起「這首歌」

即時中心／林韋慈報導

港星鄭伊健原定於12月5日在日本東京舉行《EKIN CHENG LIVE IN TOKYO 2025》個人演唱會，但主辦單位昨（25）日無預警宣布，因「不可抗力因素」決定取消此次演出。由於近期中日關係緊張，外界猜測本次喊卡可能與「台灣有事論」後，中國政府限縮文化交流有關，但主辦單位並未正式回應。





寰亞旗下「Lam & Lamb Entertainment Ltd.」在11月13日仍於社群平台宣傳鄭伊健的東京演唱會。當時提到鄭伊健過去曾在日本拍攝電影與電視劇，也演唱過動畫歌曲，此次在日本將帶來特別演出，要粉絲拭目以待。然而昨（25）日卻突然公告，將取消演出，且未提供具體原因，只表示因「不可抗力因素」。

消息曝光後，不少粉絲在社群上留言表示機票、飯店都已訂好，假期也已經安排，對突如其來的取消相當錯愕，也有人質疑「乜嘢係不可抗力因素呀？」（什麼是不可抗力因素啊），直言最痛恨的就是這四個字。也有網友認為或許只是票房表現不佳，未必與政治因素相關。

另有部分網友則將此次取消與近期中日關係緊張、各類演出活動受影響聯想在一起，留言表示「大家都明，唔係果度有危險，而係呢度有危險」（大家都明白，不是那裡有危險，而是這裡有危險）、「用返伊健首歌，心照。佢地都唔想，近排咩事大家心照」（用一首鄭伊健的歌，心照。他們都不想這樣，最近的事大家都心知肚明）、「所以講咩政治唔關你事，乜都係政治」（所以講什麼政治不關你事，什麼都是政治）。

不過主辦單位並未進一步說明細節，僅表示目前正在確認退票相關作業，一旦確定將另行公告，並提醒粉絲妥善保管票券，以利後續退票程序。





