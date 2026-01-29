鄭伊健殺進Netflix超狂片單 柯震東當完《乩身》晉升導演

鄭伊健在《百萬人推理》中上演飛車追逐槍戰。Netflix提供



Netflix今（1╱29）舉辦「2026 Netflix What Next？華語內容發布會」，片單橫跨奇幻、動作、懸疑、喜劇到醫療劇，除《百萬人推理》、《乩身》、《沉默的審判》、《黑白清道夫》、《急診室的奇蹟》5 部主片單外，由九把刀編劇、柯震東與蔡嘉茵共同執導的《醫學系在幹嘛？》和香港名導郭子健、甄栢榮與黃智亨聯手打造的《驅魔》也完成拍攝。

《華燈初上》製作團隊操刀的《百萬人推理》由港星鄭伊健主演，也是他首度主演Netflix影集，編導蘇文聖透露鄭伊健是製作團隊共同討論之下提出的人選，「因為這個角色帶有一種時代感與傳奇色彩，因此希望邀請1位曾在影視圈掀起風潮、近年較少出現在作品中的演員；當鄭伊健的名字被提出時，大家都感到非常興奮」。也坦言婁峻碩飾演的網紅「柚子」其實試過不少演員，「婁峻碩那時候沒有任何表演經驗，想說姑且一試，沒想到嘻哈歌手的身分讓他十分切合這個角色」。《百萬人推理》2月12日上線。

《乩身》改編自台灣作家Teensy 星子熱門小說系列《乩身》首部曲，柯震東飾演意外被推上命運％舞台的三太子乩身「韓杰」，監製莊淳淳直言：「當時第一時間幾乎毫無懸念的想找柯震東，他非常符合這個角色的氣質與個性。」至於三太子角色必須要有點叛逆的氣息，「我們又希望這位演員也認識柯震東，這樣2人表演的默契會更好，所以王伯傑就進入了我們的名單」。

《乩身》監製莊淳淳（前排左起）、導演管偉傑、Netfilx華語內容總監黃怡玫Maya、《急診室的奇蹟》編導黃靖祖、導演李志薔、監製李良玉、《黑白清道夫》監製嚴嘉念（後排左起）、監製林秉聿、導演洪子烜、《百萬人推理》編導蘇文聖以及監製吳孟謙出席「2026 Netflix What Next？華語內容發布會」。Netflix提供

蔡凡熙在《急診室的奇蹟》中飾演成績普通卻努力撐住的年輕醫師，加入霍建華飾演的急診副主任團隊，導演李志薔表示：「我覺得霍建華是個奇兵，台灣觀眾以為他不會回來拍台劇了，會有驚喜感。他有新鮮感，而且外表仍具偶像魅力，演技也到了純熟自在的階段，飾演醫術高超的醫生，是非常適合的人選。」

而《沉默的審判》再次集結《周處除三害》原班創作與主要卡司，聚集阮經天、王淨、陳以文等人主演，談及選角，Netflix華語內容總監黃怡玫Maya代表編導黃精甫分享：「這是1部極具挑戰性的作品，角色並非只靠劇本就能完成，幾乎沒有演員能輕鬆詮釋。因此選擇了一群彼此高度熟悉、且能深度互信的演員合作。希望演員不只是『演角色』，而是真正走進內心，坦然地把人生經驗攤開來。」

《黑白清道夫》由《96分鐘》導演洪子烜與《模仿犯》導演張亨如共同執導，李銘順、婁峻碩主演，監製嚴嘉念分享：「我們希望帶來一個全新類型的犯罪動作喜劇，我們在視覺風格以台灣最普及的傳統宮廟基礎上，創建出一個融合東西方文化的秘密清道夫組織，遊走在黑白兩道在平民政商權貴之間：險惡江湖之間，俐落的敘事節奏將帶領觀眾看透這個世界運作的底層邏輯。」

