鄭伊健父女撕破臉！女兒頂撞狠嗆「繼續當廢物」衝突導火線曝光

記者宋亭誼／台北報導

Netflix跨世代推理偵查影集《百萬人推理》由鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏、項婕如、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒、曾文翰 （阿翰）、洪千淑（千千）等人主演。今（10）日釋出〈百萬人緝兇篇〉花絮，深入解析角色們的個性與心路歷程。

鄭伊健（右）一碰到陳姸霏（左）就變得完全無法溝通。（圖／Netflix提供）

鄭伊健飾演警探陳家任，查案對他來說不只是責任更是興趣，然而太太離開後，他才驚覺自己一無所有，和女兒陳宥潔（陳姸霏 飾）的關係也因此跌到冰點，長期處於冷戰狀態。劇中陳宥潔經常往外跑，陳家任質問她去向時，憤怒反問：「真的忘記了？今天是什麼日子你知不知道啊？」沒想到女兒冷冷回擊：「媽媽生日又怎麼樣？你還不是繼續當個廢物！」一句話瞬間引爆父女衝突，讓陳家任怒吼：「你說什麼？你今天哪裡都不能去！」

陳姸霏失望難過於鄭伊健面前大哭。（圖／Netflix提供）

陳姸霏形容陳宥潔是一個個性鮮明、防備心很重的女孩，只能透過熱愛的唱歌與表演，慢慢讓自己遠離那些不愉快的情緒，「她可愛的時候是真的滿可愛的，但欠打的時候也是滿欠打的。」鄭伊健也坦言，陳家任雖然努力改變脾氣，但一碰到女兒，就變得完全無法溝通。

李霈瑜形容角色李欣屏直覺敏銳、熱心積極，卻過於魯莽。（圖／Netflix提供）

李霈瑜在影集中飾演科技犯罪偵查隊隊員李欣屏，她形容這是一個直覺敏銳、熱心積極，但有點過於魯莽的角色。被問到是否有可能是兇手時，她語帶保留地笑說：「不好說」，還調皮補上一句：「我看起來那麼陽光，有可能嗎？不可能吧！」

李霈瑜認為，《百萬人推理》除了是一個推理劇之外，也反映出網路的力量以及話語上面的力量，「怎麼樣去看一句話被扭曲的過程或者是人心的揣測。」鄭伊健則有感現今網路發達，有許多要學習，也認同查案用網路的方法可能比較好，不單只是用自己的直覺。李霈瑜也透露，其實李欣屏心中的偶像正是陳家任，「她從在警校的時候就聽說過陳家任是一個神探，所以跟家任哥相處的時候，有非常多眼神上面的崇拜。」

李霈瑜（左）與心中偶像鄭伊（右）健共同辦案。（圖／Netflix提供）

劇中百萬網紅柚子（婁峻碩 飾）只從陳家任與女兒的社群互動，就一眼看出父女關係不佳，直白吐槽：「不過你也很扯，你是不是跟你女兒不熟？」隨即自信表示：「來，我幫你！我是網紅，我隨便一則貼文都幾萬個讚。」鄭伊健也分享，陳家任正是在遇到柚子這個年輕世代後，才意識到社群網路其實能成為解決問題的工具，這樣的世代碰撞也是角色關係中相當有趣的一環。

婁峻碩則笑說柚子其實是一個滿「盧小」的人，「雖然他很屁，但心中還是有一個正義感，只要談論到他的領域相關的事情，他都會帥起來，去破案、去幫忙做很多事情。」劇中柚子和李欣屏說：「你想當警察跟我想要當網紅一樣，都是有原因的啊！」展現出角色的衝勁與熱情。李霈瑜也透露，不論是警局角色或KOL的選角搭配，這次都採取相當新鮮的組合方式。《百萬人推理》將於2月12日Netflix全球獨家上線。

