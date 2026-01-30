鄭伊健竟被男網紅「吃手指」 只靠一動作迷倒「女兒」！陳姸霏羞認：超荒謬

李霈瑜（右）與鄭伊健合作少女心噴發。Netflix提供

58歲「古惑仔」鄭伊健來台演出《百萬人推理》，分享接演原因，透露：「一看到劇本就覺得滿新鮮的！」不過其他演員給出的答案卻幾乎一致，全都是：「因為鄭伊健，所以我來演。」讓他當場大笑直呼：「沒有啦！」

鄭伊健的魅力讓劇組演員集體「淪陷」，李霈瑜直呼接演原因應該大家都一樣，果然王柏傑同樣秒回「鄭伊健」，李李仁更直接告白：「一切一切都是因為浩南哥，沒什麼好猶豫的。」婁峻碩也坦言自己見到偶像超興奮，李霈瑜則笑說，內心早已澎湃不已，但見面時還要假裝從容、正常打招呼。

李李仁也難逃鄭伊健魅力「小鹿亂撞」

李李仁飾演警局同事。Netflix提供

李李仁也透露，第一個鏡頭看到鄭伊健的時候很緊張，「心中小鹿一直蹦蹦跳的。」更虧一旁的李霈瑜見到鄭伊健的表情完全是少女心，「整個人是心花怒放，根本沒在演戲。」兩人一搭一唱大告白，讓鄭伊健忍不住笑喊：「哇，他們兩個真的是演員！」

劇中飾演鄭伊健女兒陳宥潔的陳姸霏也抵擋不了男神魅力，笑說：「我是粉絲，我那天真的很誇張，就是爸爸在戲裡面有一個開門的動作，我整個被他帥到，伊健哥就只是開門而已，甚至什麼事情都沒做，超荒謬！」

陳妍霏飾演鄭伊健的女兒。Netflix提供

而飾演網紅男團之一的瓦仔楊懿軒則分享：「有一場戲是伊健哥把手指插到我的嘴巴裡，所以我是有吃過伊健哥的手指。」讓一旁的婁峻碩、蔡凡熙和詹懷雲全都不可置信驚呼出聲。

阿翰虧婁峻碩：電視上比較帥！

影集同時邀請多位真實網紅客串演出，包括阿翰（飾演阿強）、千千（飾演萬萬）等人。花絮中千千詢問阿翰覺得婁峻碩帥不帥？阿翰立刻用人氣角色「阮月嬌」的語調回應：「電視上比較帥。」讓全場笑翻。婁峻碩不死心再問：「那本人呢？」阿翰才改口：「本人比較性感。」婁峻碩這才滿意收下稱讚。

阿翰（左）與婁峻碩有許多對手戲。Netflix提供

婁峻碩在劇中飾演網紅「柚子」，他坦言詮釋網紅角色對自己並不陌生，「柚子是一個性格直率、很有義氣的網紅，很中二、很死屁孩的感覺。」劇中他更與鄭伊健有多場激烈對手戲，其中一場直播衝突戲，柚子直接將鏡頭對準陳家任挑釁：「來為大家講幾句話啊，敢殺人不敢講話啊！」瞬間引爆衝突，陳家任怒推柚子，眾人上前制止，場面一度失控。



