鄭伊健聞《豆腐媽媽》替身意外 直指演員安全「他」的責任最大

鄭伊健今（2╱6）與婁峻碩、李霈瑜、李李仁、陳姸霏、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒出席Netflix《百萬人推理》上線記者會，近來民視《豆腐媽媽》替身武行蘇德揚1月20日拍工地動作戲時自高樓直接墜地，因顱內出血住進加護病房，家屬控訴劇組沒幫替身買保險惹議，拍過許多動作戲的鄭伊健分享過往拍戲時的防護措施，更直言導演很重要。

以《古惑仔》系列暴紅的鄭伊健打戲精采，他透露在演員訓練班時有人會教防護措施，「但是武打的人都說不要放什麼在裡面，認真一點，但是會受傷的，聰明一點是自己弄一些東西在裡面，這個也是經驗，以前吊鋼絲很危險，但是拍出來很好看，現在很少有機會吊威牙」。

至於台港劇組的防護措施，鄭伊健坦言差不多，「我覺得是要看導演，每1部電影導演是最大的，他會關注每1個演員會不會受傷，但是有一些導演不會想、也不理，所以要看導演，但是這部（《百萬人推理》）安排的很好，謝謝導演」。

婁峻碩在《百萬人推理》中有許多動作戲，但他說：「其實我們這次很多動作戲、打戲防護都做的很足夠，有繫安全繩，有一些比較危險的戲是有替身的，也都有做保護，現場是很專業的，所以在拍的時候大家都蠻安心的。」

老婆焦凡凡預產期在3月，被問升格當爸是否會減少拍動作戲？婁峻碩說：「其實也不會，因為後面還是有很多有動作戲的作品，當然要把安全做好，我也相信劇組的專業，我覺得我們的工作就是好好的把表演完成，所以也不會想那麼多。」《百萬人推理》2月12日Netflix上線。

