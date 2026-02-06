鄭伊健說國語聽不懂！劇組找「金鐘男星」神配音 曝不找郭富城吃飯內幕

鄭伊健出席《百萬人推理》首映記者會，笑說來台最喜歡悠遊卡，可以租腳踏車遊台北。劉耀勻攝

犯罪劇集《百萬人推理》6日舉辦首映記者會，鄭伊健、婁峻碩和李李仁、蔡凡熙、李霈瑜等人出席，所有男演員都表示是衝著「浩南哥」接演，連李李仁都表示為了兒子李小龍的生日禮物，買了簽名紙板給鄭伊健要簽名，笑說浩南哥的魅力不分世代。

李李仁幫兒追星當新年紅包

金鐘視帝李李仁此次在劇中與鄭伊健有大量對手戲，受訪時他自曝化身「迷弟」成功追星，甚至還背負著17歲兒子「小龍」的崇拜任務。李李仁笑說，兒子雖然年紀小，卻對《古惑仔》系列如數家珍，甚至大讚鄭伊健演戲超厲害。

廣告 廣告

為了給兒子驚喜，李李仁現場準備了簽名板請鄭伊健署名，並打趣地說：「這就是小龍今年的新年紅包了！」他也感性對鄭伊健表示：「你的作品不僅影響我們這代，連下下代都深受吸引。」

李李仁為兒子向鄭伊健要簽名，笑說這就是兒子的過年紅包。劉耀勻攝

鄭伊健國語太重慘遭配音

雖然鄭伊健在現場敬業地背下所有台詞並精準演出，但由於帶有濃厚的香港腔，讓對手演員李李仁苦笑：「我必須完整背下他的台詞，才知道他在哪裡停頓、我要在哪裡接話！」導演蘇文聖更現場虧鄭伊健：「因為他的聲音我真的聽不懂，後來決定找人配音。」

劇組最終找來「Darren」邱凱偉擔綱配音，意外發現聲線與鄭伊健本人驚人相似。鄭伊健得知後還幽默開玩笑：「你們知道現在有AI配音嗎？」大展港式幽默。

《百萬人推理》舉行上線記者會，監製吳孟謙（左起）、製作人張雅婷、蔡凡熙、陳姸霏、李李仁、鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、詹懷雲、楊懿軒、導演蘇文聖出席。劉耀勻攝

談工安意外籲加強防護

由於今日台灣劇組《豆腐媽媽》爆發替身重摔工安意外，《百萬人推理》劇中正好也有許多高難度打戲與動作場面，鄭伊健感觸良多。他回憶早年在訓練班時，前輩就教導武打戲必須在衣褲內加入緩衝物，更語重心長地呼籲：「導演在現場必須關注所有演員，並安排好防護措施，這份責任非常重大。」

即將當爸的婁峻碩也強調，自己在現場會嚴格把關安全，不論是拉推車衝下階梯還是鋼絲防護都做到滴水不漏，「把安全做好，就是對劇組專業的信任。」

《百萬人推理》上線記者會，演員詹懷雲（左起）、婁峻碩、蔡凡熙、楊懿軒出席。劉耀勻攝

來台拍戲期間，鄭伊健收到工作人送他的悠遊卡，開心表示可以拿來騎踏車很好用，之前只要有空他都會騎車繞台北市，但這次宣傳時間短，應該沒時間騎。

而郭富城也在台北拍電影《老子》，鄭伊健被問到會不會跟郭富城相約吃飯？鄭伊健笑說：「你不知道郭富城不吃飯，只吃火鍋的嗎？」



回到原文

更多鏡報報導

《豆腐媽媽》替身墜樓病床照曝光！ 未婚妻怒控民視輕描淡寫「吐4袋血，沒等到道歉」

邱澤當爸後變了！許瑋甯曝兒子Ian「陪睡只找媽」 霸氣放閃「對我也溫柔」

20年前塵封影片顯靈！苗可麗隔空再見母親哭成淚人兒 驚呼「這是神操作」

大S逝前5天細節公開！一舉動成致命關鍵 曾喊話「想回家」...搶救14小時宣告死亡