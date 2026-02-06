鄭伊健超愛台灣一物：超方便！ 現在還放在皮夾裡

《百萬人推理》6日舉辦首映記者會，鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、李李仁、陳姸霏、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒等人都出席。鄭伊健熱愛台北的悠遊卡，那張卡至今放在他的皮夾內，當時來台拍戲時，他便收到工作人送他一張悠遊卡，他驚喜地表示，「那個可以騎踏車！」這次再度為戲來台宣傳，他笑說自己這次沒有時間，不過之前在拍攝時，只要有空他都會去騎車，環繞台北市。

李李仁、鄭伊健。（圖／小娛樂）

整個劇組的演員在花絮中都表示，是衝著鄭伊健接戲，就連李李仁都表示自己是對方的粉絲，受訪時李李仁透露，通常他會稍微背一下對手演員的台詞，不過這次他必須完整把鄭伊健的台詞背下來，因為對方口音比較重，「我要確定自己要在哪裡要做表情跟接話！」

聊到追星，李李仁笑說今天記者會他有一個額外的任務，就是幫17歲的兒子小龍要鄭伊健的簽名，「我買了一個簽名板，請伊健哥幫我署名跟簽名」，他表示這就是小龍的過年的紅包了，由於兒子年紀很小，他也很驚訝對方怎麼會認識鄭伊健，兒子說：「《古惑仔》啊！他演的電影很厲害耶！」