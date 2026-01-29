鄭伊健首度主演Netflix影集 《百萬人推理》編導曝選角幕後
【緯來新聞網】Netflix華語內容總監黃怡玫Maya今（29日），在Netflix華語內容發布會中，與《乩身》導演管偉傑、《急診室的奇蹟》編導黃精甫、《百萬人推理》監製吳孟謙以及《黑白清道夫》監製林秉聿展開對談，暢聊「從在地敘事到全球共鳴：台灣影集的創作進化與產業想像」，分享創作故事以及與Netflix合作的心路歷程。《乩身》導演管偉傑分享：「在與Netflix合作之後，工作變得較有系統，例如在劇本開發階段，剪輯、特效都會一起加入討論，整個劇組會著重在『製作的一體性』。」
《百萬人推理》編導蘇文聖與監製吳孟謙。（圖／記者許方正攝）
《百萬人推理》監製吳孟謙也提到：「創作網紅的題材有一定的難度，且我們在影集中加入許多實驗性的題材，期待在創作影集中，同時結合商業化的娛樂性。」《急診室的奇蹟》編導黃精甫說：「Netflix的加入不僅是資源上的支持，更像是一種『陪伴』，在劇本創作與製作的階段給予專業性的支持。」《黑白清道夫》監製林秉聿也再次提到宮廟世界觀的設計，說明宮廟在台灣是一個很有趣的存在，有許多疑難雜症需要透過宮廟解決。並在對談的最後為整部戲下一個註解：『姑蘇城外寒山寺，沒有擺不平的事。五色雲車駕六龍，Netflix帶所有的作品衝衝衝！』」
偵查影集《百萬人推理》由香港動作巨星鄭伊健主演，不僅是久違的回歸備受期待，也是他首度主演Netflix影集。監製吳孟謙表示：「我們一接觸到《百萬人推理》這個劇本時，就知道它和以往看到的作品很不一樣。它充滿新世代的網路語言，同時又有非常縝密的刑偵推理，也剛好回應現在這個資訊爆炸的年代，我們到底要怎麼判斷真假、選擇相信什麼。」他也強調，團隊在創新之外，同樣很在意「好不好看」：「這是一部完全不用做功課的影集，不管是配茶、配飯，甚至半夜躺在沙發上都能直接看，很容易一不小心就熬夜追完。」
編導蘇文聖則分享，劇本早在2018年就開始醞釀，正值網路意見領袖聲量最高的年代：「我剛好卡在兩個世代中間，希望透過這個故事，讓兩個世代在衝突中被迫合作，甚至走向和解。整個故事圍繞著網路生態，也有預測未來的元素在其中，試探性地想要知道未來發生什麼事情。」談到選角他也透露，鄭伊健是製作團隊共同討論之下提出的人選，「因為這個角色帶有一種時代感與傳奇色彩，因此希望邀請一位曾在影視圈掀起風潮、近年較少出現在作品中的演員；當鄭伊健的名字被提出時，大家都感到非常興奮，也十分感謝他願意參與演出。」
Netfilx華語內容總監黃怡玫Maya分享今年華語片單及全新佈局。（圖／記者許方正攝）
最受矚目的作品之一《乩身》，改編自台灣作家Teensy 星子熱門小說系列《乩身》的首部曲，提及選角，監製莊淳淳也直言：「關於男主角韓杰，當時第一時間幾乎毫無懸念的想找柯震東。他非常符合這個角色的氣質與個性。確定好柯震東之後，要找扮演三太子的角色，就相對不那麼困難。因為這個演員也必須要有點叛逆的氣息，我們又希望這位演員也認識柯震東，這樣兩人表演的默契會更好，所以王伯傑就進入了我們的名單。兩位主角確認之後，其他的演員我們幾乎都是請他們過來和柯震東對戲，看彼此有沒有火花，也很謝謝柯震東當時挪出很多時間幫忙選到其他的角色。」
導演管偉傑則分享團隊其實在製作時，一直想避免說教或去灌輸什麼想法給觀眾，本意是希望給觀眾在觀賞時得到滿足與娛樂。「對我來說，《乩身》除了奇幻的世界觀與角色外，想講的不是『你一定要多厲害』，而是當你被推到那個位置時，你願不願意誠實面對自己，會蠻希望這個部分在劇中的呈現能與觀眾產生共鳴。」以獨特題材結合高規格製作的《乩身》預計將於2026年第二季上線。
Netflix華語內容總監黃怡玫Maya也與《乩身》導演管偉傑、《急診室的奇蹟》編導黃精甫、《百萬人推理》監製吳孟謙以及《黑白清道夫》監製林秉聿對談。（圖／記者許方正攝）
醫療題材方面，《急診室的奇蹟》帶來貼近現實的職人劇視角。蔡凡熙飾演成績普通卻努力撐住的年輕醫師，加入由霍建華飾演的急診副主任領軍的團隊，在高壓醫療現場中面對生死、倫理與情感考驗。談及故事起源與改編，編導黃靖祖分享：「改編的過程中其實一直有跟原著作家保持討論與更新，除了重新梳理角色關係，也不斷補強醫療專業細節。劇中加入與原著不同的設定，譬如讓謹華姐飾演的何宇華長期陷入醫療糾紛官司，點出許多我們習以為常、快速又便利的醫療，其實背後都是醫護人員承擔風險換來的日常。這些調整，都是希望把第一線醫護『真的有感』的現況，轉化成觀眾看得懂、也看得進去的戲劇事件；如果能順便拉近醫病之間的距離、少一點對急診的誤解，那就太好了！」
在選角方面，導演李志薔表示：「在《急診室的奇蹟》裡有兩個重要主角是資深醫師，年紀大小要適中，不能太年輕，讓人有醫術或經驗不足的疑慮；但年紀也不能太大，失去談情說愛的魅力。我覺得霍建華是個奇兵，台灣觀眾以為他不會回來拍台劇了，會有驚喜感。他有新鮮感，而且外表仍具偶像魅力，演技也到了純熟自在的階段，飾演醫術高超的醫生，是非常適合的人選。另外，創造新鮮感和話題性也是很重要的，他夠低調，夠神秘，在大陸發展的傳奇性和知名度，都是優勢。但我最看重的其實是他低調、沉靜的性格裡，帶著剛毅和堅韌的特質，和劇中的主角『周承俊』的醫生角色非常契合。」
《乩身》監製莊淳淳（下排由左起）、導演管偉傑、Netfilx華語內容總監黃怡玫Maya、《急診室的奇蹟》編導黃靖祖、導演李志薔、監製李良玉。（圖／記者許方正攝）
風格更為黑暗、敘事更加銳利的心理懸疑復仇影集《沉默的審判》則再次集結《周處除三害》原班創作與主要卡司。選角上，Netflix華語內容總監黃怡玫Maya在今日發布會也代表編導黃精甫分享：「這是一部極具挑戰性的作品，角色並非只靠劇本就能完成，幾乎沒有演員能輕鬆詮釋。因此選擇了一群彼此高度熟悉、且能深度互信的演員合作。希望演員不只是『演角色』，而是真正走進內心，坦然地把人生經驗攤開來。也因過往在《周處除三害》中的合作，彼此之間早已建立起深厚的默契與革命情感，許多情緒與理解無需多言，這樣的信任與默契，成就了《沉默的審判》。」
犯罪動作喜劇《黑白清道夫》由《96分鐘》導演洪子烜執導，並由《模仿犯》導演張亨如擔任聯合導演，故事描述一名黑道魯蛇（李銘順 飾）意外捲入一場由神秘「清道夫」組織所引發的暴力衝突之中，並與一名傲慢難搞的年輕搭檔（婁峻碩 飾）合作，在道德灰色地帶執行任務，同時捲入與敵對勢力的地盤爭奪戰。監製嚴嘉念分享：「我們希望帶來一個全新類型的犯罪動作喜劇，我們在視覺風格以台灣最普及的傳統宮廟基礎上，創建出一個融合東西方文化的秘密清道夫組織，遊走在黑白兩道在平民政商權貴之間：險惡江湖之間，俐落的敘事節奏將帶領觀眾看透這個世界運作的底層邏輯。」《黑白清道夫》將於2026年登陸Netflix。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 3 小時前 ・ 137則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 252則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 51則留言
快訊／黃仁勳剛抵台就森77？駁斥「這」假消息 反問放話者用意何在
輝達執行長 黃仁勳 今（29）日抵達台灣，行程備受關注，但一落地就成為焦點。針對近日外媒盛傳「輝達H200晶片運到中國大陸」的消息，黃仁勳在機場接受聯訪時罕見嚴肅回應，直言相關內容是「假新聞」，甚至反問外界應該思考「放出這種消息的人，真正用意是什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 30則留言
「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查
有關融○國際有限公司疑似違反《食品安全衛生管理法》案件，食品藥物管理署今（1月29日）說明如下。 民眾檢舉疑似攙偽 北檢指揮檢調偵辦 本案係民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指出融○國際有限公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。經嘉義市調查站報請臺北地方檢察署指揮偵辦，檢調隨即展開相關調查作業。 跨縣市聯合稽查 查獲混油重新分裝販售情事 依臺北地方檢察署指揮，食品藥物管理署於1月20日會同嘉義市調查站、新北市政府衛生局及臺北市政府衛生局，前往該公司製造場所及公司所在地進行聯合稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。經查，業者進口「蒙○樂橄欖油」後，混合「芥花油」重新分裝，產品卻標示為「蒙○樂橄欖油」，並標示成分為「100% pure橄欖油」對外販售，涉有攙偽及標示不實情事。 問題油品已封存 設備扣押並責令全面回收 針對查獲違規情形，現場已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽等設備。同時，已責令業者將涉案油品全面下架回收，以防止問題產品持續於市面流通。 違反食安法最重可判7年 食藥署強調絕不寬貸 本案目前已由檢調單位持續偵辦中。食品藥物管理署嚴正重申，市售食品如有標示不實情事，依常春月刊 ・ 2 小時前 ・ 18則留言
習近平壓不住了？五大戰區表態兩極 網傳張又俠人馬交火、軍官爆辭職潮
中共國防部宣布調查軍委副主席張又俠與委員劉振立後，中國政局詭譎。網傳大量解放軍部隊全副武裝湧向北京，京津唐高速公路疑遭封鎖，中南海警備升級，氣氛緊張。軍中對此清洗行動反應兩極，部分戰區保持沉默，甚至有軍官爆料內部出現辭職潮。外界分析張又俠落馬可能與其「嚴重踐踏軍委主席負責制」有關，挑戰習近平權威。這波高層清洗引發軍心動盪，顯示習近平正面臨嚴峻挑戰，國際高度關注中國軍方動向。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 225則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 11則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 41則留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 4則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 223則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6則留言
19歲男大生頭皮屑「多到像灑麵粉」床單都是血 竟是媽媽太潔癖害慘
一名19歲大學生因頭皮長期劇烈搔癢、頭皮屑大量脫落前往就醫，沒想到進入診間後，連醫師都被眼前景象震住，該名大學生的頭皮屑多得宛如灑滿麵粉，部分頭皮甚至因反覆抓癢而破皮滲血。陪同就診的母親滿臉無奈，坦言兒子經常抓到床單、地板與沙發上都是血跡與皮屑，讓她身心俱疲。鏡報 ・ 1 天前 ・ 2則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 8 小時前 ・ 11則留言
36歲女工程師嚴重糖尿病！靠「2招」5個月就逆轉：大家都做得到
台灣糖尿病患恐超過300萬，許多患者雖有服藥，血糖仍控制不佳。醫師王律婷指出，一名36歲的女工程師，糖尿病史達8年，高壓工作讓她無法「好好吃飯」，即使用藥，糖化血色素仍高達10.9%，在經過5個月的飲食管理、運動並多做肌力訓練後，糖化血色素降至5.3%，已回到正常值。女子不僅不再需要施打胰島素針劑，就連口服藥也大幅減少劑量。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 14則留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
劉德華「隱婚20年」心酸內幕曝光 向太揭遭持棍圍堵！朱麗蒨竟曾躲車底
香港天王劉德華在演藝圈屹立超過40年，與老婆朱麗蒨於2008年在美國祕婚，2人鶼鰈情深，育有1女，如今小公主也已12歲，而當年紅透半片天的劉德華，隱婚多年，背後竟是有祕辛。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 2則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 3則留言
聯電法說變法會！跌停作收還有4萬張跑不掉 分析師：買點快到了
晶圓代工廠聯電（2303）28日剛舉行完法說會，今（29）日以70.3元開出，隨著賣壓湧現，開盤30分鐘左右慘遭打入跌停版，股價鎖死在68.4元，截至收盤，跌停仍未打開，成交量逾27萬張，另外還有4.2萬張排隊賣不掉。分析師表示，成熟製程長線仍看好，投資人先不用在此時殺低，至於空手者可在65元左右價位分批布局。Yahoo股市 ・ 9 小時前 ・ 31則留言
目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元 AI資料中心電力需求引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於國際各大CSP加速推進AI資料中心的發展，電力需求大幅攀升，帶動市場對於BBU族群的信心明顯上揚，法人最近調升了電源...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言