鄭伊健首度主演Netflix影集 《百萬人推理》編導曝選角幕後

【緯來新聞網】Netflix華語內容總監黃怡玫Maya今（29日），在Netflix華語內容發布會中，與《乩身》導演管偉傑、《急診室的奇蹟》編導黃精甫、《百萬人推理》監製吳孟謙以及《黑白清道夫》監製林秉聿展開對談，暢聊「從在地敘事到全球共鳴：台灣影集的創作進化與產業想像」，分享創作故事以及與Netflix合作的心路歷程。《乩身》導演管偉傑分享：「在與Netflix合作之後，工作變得較有系統，例如在劇本開發階段，剪輯、特效都會一起加入討論，整個劇組會著重在『製作的一體性』。」

《百萬人推理》編導蘇文聖與監製吳孟謙。（圖／記者許方正攝）

《百萬人推理》監製吳孟謙也提到：「創作網紅的題材有一定的難度，且我們在影集中加入許多實驗性的題材，期待在創作影集中，同時結合商業化的娛樂性。」《急診室的奇蹟》編導黃精甫說：「Netflix的加入不僅是資源上的支持，更像是一種『陪伴』，在劇本創作與製作的階段給予專業性的支持。」《黑白清道夫》監製林秉聿也再次提到宮廟世界觀的設計，說明宮廟在台灣是一個很有趣的存在，有許多疑難雜症需要透過宮廟解決。並在對談的最後為整部戲下一個註解：『姑蘇城外寒山寺，沒有擺不平的事。五色雲車駕六龍，Netflix帶所有的作品衝衝衝！』」



偵查影集《百萬人推理》由香港動作巨星鄭伊健主演，不僅是久違的回歸備受期待，也是他首度主演Netflix影集。監製吳孟謙表示：「我們一接觸到《百萬人推理》這個劇本時，就知道它和以往看到的作品很不一樣。它充滿新世代的網路語言，同時又有非常縝密的刑偵推理，也剛好回應現在這個資訊爆炸的年代，我們到底要怎麼判斷真假、選擇相信什麼。」他也強調，團隊在創新之外，同樣很在意「好不好看」：「這是一部完全不用做功課的影集，不管是配茶、配飯，甚至半夜躺在沙發上都能直接看，很容易一不小心就熬夜追完。」



編導蘇文聖則分享，劇本早在2018年就開始醞釀，正值網路意見領袖聲量最高的年代：「我剛好卡在兩個世代中間，希望透過這個故事，讓兩個世代在衝突中被迫合作，甚至走向和解。整個故事圍繞著網路生態，也有預測未來的元素在其中，試探性地想要知道未來發生什麼事情。」談到選角他也透露，鄭伊健是製作團隊共同討論之下提出的人選，「因為這個角色帶有一種時代感與傳奇色彩，因此希望邀請一位曾在影視圈掀起風潮、近年較少出現在作品中的演員；當鄭伊健的名字被提出時，大家都感到非常興奮，也十分感謝他願意參與演出。」

Netfilx華語內容總監黃怡玫Maya分享今年華語片單及全新佈局。（圖／記者許方正攝）

最受矚目的作品之一《乩身》，改編自台灣作家Teensy 星子熱門小說系列《乩身》的首部曲，提及選角，監製莊淳淳也直言：「關於男主角韓杰，當時第一時間幾乎毫無懸念的想找柯震東。他非常符合這個角色的氣質與個性。確定好柯震東之後，要找扮演三太子的角色，就相對不那麼困難。因為這個演員也必須要有點叛逆的氣息，我們又希望這位演員也認識柯震東，這樣兩人表演的默契會更好，所以王伯傑就進入了我們的名單。兩位主角確認之後，其他的演員我們幾乎都是請他們過來和柯震東對戲，看彼此有沒有火花，也很謝謝柯震東當時挪出很多時間幫忙選到其他的角色。」



導演管偉傑則分享團隊其實在製作時，一直想避免說教或去灌輸什麼想法給觀眾，本意是希望給觀眾在觀賞時得到滿足與娛樂。「對我來說，《乩身》除了奇幻的世界觀與角色外，想講的不是『你一定要多厲害』，而是當你被推到那個位置時，你願不願意誠實面對自己，會蠻希望這個部分在劇中的呈現能與觀眾產生共鳴。」以獨特題材結合高規格製作的《乩身》預計將於2026年第二季上線。

Netflix華語內容總監黃怡玫Maya也與《乩身》導演管偉傑、《急診室的奇蹟》編導黃精甫、《百萬人推理》監製吳孟謙以及《黑白清道夫》監製林秉聿對談。（圖／記者許方正攝）

醫療題材方面，《急診室的奇蹟》帶來貼近現實的職人劇視角。蔡凡熙飾演成績普通卻努力撐住的年輕醫師，加入由霍建華飾演的急診副主任領軍的團隊，在高壓醫療現場中面對生死、倫理與情感考驗。談及故事起源與改編，編導黃靖祖分享：「改編的過程中其實一直有跟原著作家保持討論與更新，除了重新梳理角色關係，也不斷補強醫療專業細節。劇中加入與原著不同的設定，譬如讓謹華姐飾演的何宇華長期陷入醫療糾紛官司，點出許多我們習以為常、快速又便利的醫療，其實背後都是醫護人員承擔風險換來的日常。這些調整，都是希望把第一線醫護『真的有感』的現況，轉化成觀眾看得懂、也看得進去的戲劇事件；如果能順便拉近醫病之間的距離、少一點對急診的誤解，那就太好了！」



在選角方面，導演李志薔表示：「在《急診室的奇蹟》裡有兩個重要主角是資深醫師，年紀大小要適中，不能太年輕，讓人有醫術或經驗不足的疑慮；但年紀也不能太大，失去談情說愛的魅力。我覺得霍建華是個奇兵，台灣觀眾以為他不會回來拍台劇了，會有驚喜感。他有新鮮感，而且外表仍具偶像魅力，演技也到了純熟自在的階段，飾演醫術高超的醫生，是非常適合的人選。另外，創造新鮮感和話題性也是很重要的，他夠低調，夠神秘，在大陸發展的傳奇性和知名度，都是優勢。但我最看重的其實是他低調、沉靜的性格裡，帶著剛毅和堅韌的特質，和劇中的主角『周承俊』的醫生角色非常契合。」

《乩身》監製莊淳淳（下排由左起）、導演管偉傑、Netfilx華語內容總監黃怡玫Maya、《急診室的奇蹟》編導黃靖祖、導演李志薔、監製李良玉。（圖／記者許方正攝）

風格更為黑暗、敘事更加銳利的心理懸疑復仇影集《沉默的審判》則再次集結《周處除三害》原班創作與主要卡司。選角上，Netflix華語內容總監黃怡玫Maya在今日發布會也代表編導黃精甫分享：「這是一部極具挑戰性的作品，角色並非只靠劇本就能完成，幾乎沒有演員能輕鬆詮釋。因此選擇了一群彼此高度熟悉、且能深度互信的演員合作。希望演員不只是『演角色』，而是真正走進內心，坦然地把人生經驗攤開來。也因過往在《周處除三害》中的合作，彼此之間早已建立起深厚的默契與革命情感，許多情緒與理解無需多言，這樣的信任與默契，成就了《沉默的審判》。」



犯罪動作喜劇《黑白清道夫》由《96分鐘》導演洪子烜執導，並由《模仿犯》導演張亨如擔任聯合導演，故事描述一名黑道魯蛇（李銘順 飾）意外捲入一場由神秘「清道夫」組織所引發的暴力衝突之中，並與一名傲慢難搞的年輕搭檔（婁峻碩 飾）合作，在道德灰色地帶執行任務，同時捲入與敵對勢力的地盤爭奪戰。監製嚴嘉念分享：「我們希望帶來一個全新類型的犯罪動作喜劇，我們在視覺風格以台灣最普及的傳統宮廟基礎上，創建出一個融合東西方文化的秘密清道夫組織，遊走在黑白兩道在平民政商權貴之間：險惡江湖之間，俐落的敘事節奏將帶領觀眾看透這個世界運作的底層邏輯。」《黑白清道夫》將於2026年登陸Netflix。

