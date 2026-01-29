鄭伊健首度主演Netflix 影集！ 《百萬人推理》領軍2026華語片單

Netflix懸疑推理劇風《百萬人推理》編導蘇文聖、監製吳孟謙。（Netflix提供）

Netflix今（29）日舉辦「2026 Netflix What Next? 華語內容發布會」，正式揭曉年度片單與策略佈局。Netflix 華語內容總監黃怡玫指出，華語故事具備大膽觸碰複雜人性議題的生命力，未來將持續深化與台灣創作者的合作，提供資源與舞台，目標是成為全球觀眾尋找優質華語內容的首選平台。

2026 年的片單由跨世代推理劇《百萬人推理》領軍，定於 2 月 12 日全球上線。該劇由香港巨星鄭伊健首度主演Netflix影集，攜手婁峻碩偵辦網紅命案，透過《華燈初上》團隊的精準操刀，將數位時代的名氣價值觀融入刑偵推理。

監製吳孟謙表示：「我們一接觸到《百萬人推理》這個劇本時，就知道它和以往看到的作品很不一樣。它充滿新世代的網路語言，同時又有非常縝密的刑偵推理，也剛好回應現在這個資訊爆炸的年代，我們到底要怎麼判斷真假、選擇相信什麼。」他也強調，團隊在創新之外，同樣很在意「好不好看」：「這是一部完全不用做功課的影集，不管是配茶、配飯，甚至半夜躺在沙發上都能直接看，很容易一不小心就熬夜追完。」

緊接著將在第二季登場的是大規模奇幻影集《乩身》，改編自作家星子作品，由柯震東與王柏傑主演，結合道教神話與頂尖 VFX 特效技術，試圖在娛樂性中探討誠實面對自我的內在共鳴。

醫療職人劇《急診室的奇蹟》則預計於第四季上線，由霍建華與蔡凡熙領銜，編導黃靖祖與李志薔透過寫實風格呈現高壓的急診現場，並藉由劇中醫療糾紛等設定，拉近醫病距離。

而心理懸疑影集《沉默的審判》則集結《周處除三害》金獎陣容，由編導黃精甫率領阮經天、王淨重返大銀幕質感，挑戰極具難度的長鏡頭與情緒轉換。此外，融合台灣宮廟文化與動作元素的喜劇《黑白清道夫》，由李銘順、婁峻碩演出，打造出具備國際水準的秘密組織世界觀。

除了前述主片單，Netflix 亦曝光兩部製作中作品，包含九把刀編劇、柯震東與蔡嘉茵執導的《醫學系在幹嘛？》，以及郭子健執導的超自然題材《驅魔》。發布會最後由多位主創分享與 Netflix 合作的經驗，強調國際平台在劇本開發與製作系統上的專業支持。

