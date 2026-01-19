鄭伊健首次在台演戲就嚇傻 日本開唱前突取消曝未來動向

【緯來新聞網】鄭伊健特地來台宣傳主演Netflix新影集《百萬人推理》，今（19日）和婁峻碩、李霈瑜、阿翰接受媒體訪問，眾人分享著見到大明星時的激動。首次演出台劇，他坦言與香港劇組工作模式不同，第一天拍攝就感到驚訝。他近年演出作品較少，偶爾舉辦演唱會，先前在東京的演出前夕無預警取消，有機會唱回台北？他謙虛回應：「有沒有人有興趣找我，我們不是流行的歌手，已經過了，如果有人喜歡回憶邀請我們，不是自己可以控制的。」

廣告 廣告

驚人！鄭伊健已經58歲了！（圖／記者許方正攝）

58歲鄭伊健主演台劇《百萬人推理》已是3年前的作品，當時面臨疫情關卡，本來一度不想演，後來發現劇本題材很有趣，是在探討網路生態。提及台港拍戲的差異，他坦言差很多，「第一天我真的不習慣，我只是拍一個鏡頭就收工，在香港沒有可能，每天工作時間是很長，第一天就拍一個鏡頭，我問導演真的假的，真的很舒服，拍戲是一個享受，正個過程都很輕鬆、愉快度過，所以真的很開心。」

鄭伊健開心分享拍戲心得。（圖／記者許方正攝）

回憶起當初來台拍攝，他獲得一張悠遊卡，空檔時有搭捷運、騎YouBike在台北繞繞和吃美食，笑稱當時都得戴口罩，所以可以很低調，不過還是有被拍放上網，但他覺得ok。過去，在網路尚未普及的時代，雖然不是網友的留言，但看到一些報導或是聽到流言蜚語，也會感到不開心，但後來學會告訴自己「認真就輸了」。

鄭伊健愛吃台灣美食。（圖／記者許方正攝）

在戲裡面，鄭伊健對網路一竅不通，連IG是啥都不知，但現實中，婁峻碩認為前輩是很活網的大哥，且鄭私下非常愛打電動，還因此戴起劇組買VR電玩的風潮。



這回來台待4天，老婆蒙嘉慧沒跟來，好友舒淇似乎也不在台灣，所以他應該就是工作，但昨天已經先去吃麻辣火鍋，感到相當滿意。



最後，經過這次與台灣劇組的合作，鄭伊健無法確定是否還有下一次的機會，認為一切都是要看投資方或導演有人是否看中他，對鄭伊健而言，演藝人員是一個被動的工作。《百萬人推理》2月12日Netflix全球獨家上線。

阿翰、李霈瑜、鄭伊健、婁峻碩宣傳新戲。（圖／記者許方正攝）

更多緯來新聞網報導

小安繼《憂愁》再推男人心聲神曲 超荒謬製作過程竟拖老婆下水

玖壹壹新歌MV邀百萬女神助陣 DJ SODA火辣入鏡