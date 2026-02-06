鄭伊健：吊威牙畫面好但危險 曝拍攝安全「主要看導演」

民視《豆腐媽媽》替身日前墜樓出意外，替身的未婚妻6日召開記者會控訴電視台消極處理。《百萬人推理》劇中也有許多動作、打鬥戲，首映記者會上鄭伊健提到，他以前也都是從經驗中學習怎麼保護自己，像是吊威牙的畫面的確很漂亮，不過現場相當危險。

詹懷雲、婁峻碩、蔡凡熙、楊懿軒四位飾演網紅。（圖／小娛樂）

鄭伊健表示，香港跟台灣拍攝武打的差異並不大，主要是看導演，「導演是最大的，有些導演會在意會不會受傷，每個動作都很小心，有些就不在意，就是要看導演，這部的導演就安排的很好。」

廣告 廣告

鄭伊健。（圖／小娛樂）

劇中蔡凡熙、婁峻碩有一幕坐在大賣場推車裡，沿著樓題一路往下，最後跌出車外，畫面相當危險，婁峻碩解釋，其實現場全是繩子跟鋼絲，車子被綁著控制方向，保護措施也做足，身上都有繫好繩子，最後摔出車的畫面也是靠剪接，「吼！這樣說出來就不帥了啦！」