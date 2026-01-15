鄭伊健「奮力撲車」上演飛車追逐戰 婁峻碩成歹徒目標遭死亡威脅
由鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏、項婕如、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒、曾文翰 （阿翰）主演的Netflix跨世代推理偵查影集《百萬人推理》，15日正式公布主預告並同步釋出主海報，主海報中可以看到鄭伊健化身直覺型警探與手握塔羅牌的百萬網紅婁峻碩，背景充斥著直播與各種網路畫面與留言，將帶領觀眾更進一步探查這起圍繞網紅世代、塔羅預言與連環神祕事件的真相。
飾演獨行警探的鄭伊健分享知道要拍攝動作場面時，跟編導蘇文聖（蘇三毛）開起玩笑的幕後互動：「我以為是文藝片，為什麼還要拍動作的？要加錢的呀！」沒想到三毛編導也逗趣回應：「對呀，我也要加錢，因為我每天都在聽不太流利的國語！」這樣的互動也活絡劇組氣氛。
婁峻碩則分享一場是網紅們與警察們的對戲，兩群人在吵架與推擠，喊卡後無法掩飾自己的興奮，引起鄭伊健好奇：「啊！你們幹嘛那麼興奮」婁峻碩開心表示：「跟你演吵架很像在演古惑仔啊，很興奮欸！」大霈李霈瑜更表示：「在這部影集裡可以看到非常多與現在時事的共鳴，網路世代以及社群媒體稱為生活主導思想的洪流，大家的思考是被牽制著走，很值得讓人思考。」
三毛編導也分享劇組開心果非曾文翰 （阿翰）莫屬：「阿翰本人居然是相當害羞，十分木訥的人。但他一但有了角色之後，立刻就像被附身一樣活靈活現，連私下聊天都是那個角色的樣子，完全停不下來，逗得大家十分開心，有他在的現場總是笑聲不斷。」
在釋出的主預告中，一名戴著詭異笑臉面具的神祕女子「巴巴女巫」現身，透過影片預言「有人會遭到刺殺」，事件竟精準命中，她隨後尖聲拍手高喊：「你們都去死吧！」畫面令人不寒而慄。當網路上的娛樂內容轉化為真實世界的死亡預告，駭人聽聞的預言逐步演變為連環命案，讓社會陷入恐慌。獨行破案警探陳家任（鄭伊健 飾）與擁有百萬粉絲的網紅林廷佑「柚子」（婁峻碩 飾）因此聯手，在浩瀚的網路世界中追查線索，試圖從虛實交錯的資訊洪流裡拚湊出真相。
這位自稱「巴巴女巫」的面具女子不斷在網路上發布預告影片，精準點名每一起駭人命案的發生，引發輿論與恐慌效應。陳家任與科偵隊女警李欣屏（李霈瑜 飾）全力追查線索，李欣屏透過網路足跡發現巴巴女巫的定位，然而，網路世界的虛擬與隱匿性，使得不熟悉數位生態的陳家任屢屢受挫。因緣際會下，他與深諳網路操作模式的百萬網紅林廷佑「柚子」展開合作，傳奇警探與當紅網紅攜手辦案，形成強烈對比，也成為本劇最具張力的看點之一。
預告中更驚喜曝光多位知名網紅草爺、鐵牛、琳妲、阿翰與千千的客串演出，他們在劇中同樣以網紅身分登場，隨著「巴巴女巫」事件持續延燒，這些意見領袖也相繼發聲：「網路上什麼都是假的」、「把面具脫下來給我看啊！」反映現實社群中真假難辨、輿論快速發酵的現象。而柚子一句「老高有講過用圖片夾帶加密訊息的方法」，更讓有「華語YouTube之王」之稱的老高意外成為劇中破案關鍵線索，巧妙將現實網路文化融入劇情推理。
動作場面同樣是預告中一大亮點，鄭伊健飾演的陳家任不顧安危，肉身撲向行駛中的轎車，展開緊張刺激的飛車追逐與槍戰戲碼，節奏緊湊、張力十足。然而，即使警方拚盡全力，巴巴女巫依舊行蹤成謎，李欣屏無力表示：「現在證據都沒了，接下來怎麼辦？」面對困局，柚子再度提出大膽策略。未料，迎來的卻是巴巴女巫更駭人的預言：「未來柚子會死。」畫面瞬間切換至柚子被一名黑衣人摀住口鼻拖上車，隨後被關進後車廂中，他驚恐嘶吼緊接著車內冒出濃濃白煙，下一幕柚子將點燃的火焰丟向前方，煙霧愈發瀰漫。隨著巴巴女巫戲謔而詭譎的笑聲再度響起，這起由網路預言引爆的連環命案依然撲朔迷離，真相似乎比想像中更加深不可測。
Netflix跨世代推理偵查影集《百萬人推理》，劇情講述知名網紅魏言 (蔡凡熙 飾）因為違法攜帶槍械並朝警方開槍，遭到資深刑警陳家任 （鄭伊健 飾）反擊中槍，命在旦夕。陳家任發現魏言是受人指使，科技犯罪偵查隊女警李欣屏 （李霈瑜 飾）也介入調查，李欣屏驚覺這是一起針對網紅的連續殺人案，且和一名以預言著稱的網紅巴巴女巫有關。
巴巴女巫戴著面具從未露臉，而她的預言從天災到人禍都百發百中，陸續預知了四起謀殺案，因此成為網路焦點，網紅紛紛在頻道上討論案情，網友們也熱烈回應且參與推理的聲量很快超過百萬人。循著百萬人的推理，陳家任發現巴巴女巫的神秘真相，為了借助網路的力量，陳家任選擇和網紅林廷佑「柚子」（婁峻碩 飾）合作，隨著案情逐漸明朗，卻發現柚子不為人知的過去。該作將於2026年2月12日Netflix全球獨家上線。
