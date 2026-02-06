鄭伊健《百萬人推理》配音無違和 全劇組對戲掀回憶殺

Netflix跨世代推理影集《百萬人推理》即將於2月12日全球上線，劇組在今天(6 日)舉辦媒體聯訪。香港影星鄭伊健在劇中並非以原音演出中文台詞，而是透過專業配音呈現，卻讓看過試片的媒體直呼「完全聽不出違和感」；能與鄭伊健對戲也讓一票演員直呼像圓夢，現場笑聲不斷。

台灣影集《百萬人推理》由監製吳孟謙、製作人張雅婷、編導蘇文聖共同打造，6日率領主演鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、李李仁、陳妍霏、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒等人合體現身記者會，分享拍攝幕後趣聞。

《百萬人推理》劇情描述鄭伊健飾演的資深刑警陳家任因一樁涉及網紅的槍擊事件，意外揭開一連串以「預言殺人」為核心的連續命案。故事結合網紅生態、死亡預言與刑偵推理元素，打造節奏緊湊、世代交錯的懸疑敘事。

由於鄭伊健的中文表達過往常常成為討論話題，媒體好奇他是否為此特別苦練中文台詞。導演坦言劇中確實安排專業配音員協助後製，但在拍攝現場，鄭伊健仍完整背下台詞、親自演出。鄭伊健也認為配音效果相當成功。鄭伊健：『(原音)最重點是你看完之後沒有覺得奇怪，就成功了。』

在劇中與鄭伊健有多場對手戲的李李仁也深有同感。李李仁：『(原音)我很少拍戲，當然要記對方的台詞，但通常在對戲的時候，只要知道他大概講到哪裡、什麼時候接話就好；可是跟伊健演戲，我幾乎要記住他所有的台詞，因為我要很清楚知道他現在講到哪裡，我應該做什麼反應，這對我來講是很難得的經驗。』

能與鄭伊健合作，也讓不少演員直呼像圓夢。婁峻碩形容自己第一次見到鄭伊健就像「中樂透」，實際拍攝時更有強烈既視感，尤其吵架戲碼拍起來格外投入。李李仁也笑說自己特地替兒子向鄭伊健要簽名，因為兒子是《古惑仔》的影迷。導演蘇文聖也透露，拍攝期間很快就與年輕演員們組成LINE群組培養默契，而「鄭伊健」幾乎成了大家的共同話題。

在劇中飾演鄭伊健女兒的陳妍霏表示，父女對戲壓力不小，尤其一場情緒激烈的對話戲，兩人在拍攝前都相當緊張，深怕彼此受傷。鄭伊健則表示整個拍攝過程非常開心，雖然動作戲不少，但劇組的安全防護相當周全，讓演員能安心投入。

飾演網紅角色的蔡凡熙也分享，揣摩網紅身分讓他感到緊張，認為能長時間站在鏡頭前經營自我其實需要很大的勇氣。

李霈瑜(大霈)認為，《百萬人推理》最大的特色在於卡司組合多元，橫跨演員、歌手與網紅，且世代跨度極大，能在同一部作品看到這樣的組合應該是前所未有。

對於《百萬人推理》即將上線，鄭伊健相當期待，希望觀眾看完第一集後，能在生活中持續討論劇情走向。他也表示這是自己首次參與Netflix電視影集製作，感到相當榮幸，也深刻感受到影視產業在這個世代的快速轉變。(編輯 : 廖奕婷)