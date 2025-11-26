鄭伊健12/5東京演唱會取消！曝「不可抗力因素」 歌迷傻眼：機票都訂了

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

港星鄭伊健日前宣布12月5日將在東京開演唱會，怎料，主辦方昨(25)日無預警以中英語公告「因不可抗力因素，宣布取消」，至於退票、退款方式，主辦方表示，目前正在調整退款方式及受理期間，一旦細節確定，將於官方網站及各售票頁面公告。貼文一出，不少歌迷也哀嘆太突然，機票、酒店都訂了；也有人氣憤喊「音樂無罪」。

【演出取消通知】

感謝各位一直以來對Ekin Cheng的支持與應援。

原定於2025年12月5日（五）19:00在「Yebisu Garden Place, The Garden Hall」舉辦的＜Ekin Cheng Live In Tokyo 2025＞，因不可抗力因素，宣布取消。

對於期待此次演出的觀眾造成的不便，我們深表歉意，並衷心感謝大家的理解與支持。

＜關於票券退款／退票＞

目前正在調整退款方式與受理期間。

一旦細節確定，將於官方網站及各售票頁面公告。

請您在收到正式公告前，妥善保管票券。

