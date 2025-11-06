鄭佳欣揭市政5大亂象 籲速改變

議員鄭佳欣聚焦市政五大亂象。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

議員鄭佳欣總質詢聚焦市政五大亂象，包括社會安全網需持續完善、青年就業困境、北歸仁發展被忽視、光電ＢＯＴ亂象、弱勢學童溫飽保障不足，呼籲市府「立即行動」，以實際作為、落實承諾，讓鄉親看見改變與希望。

鄭佳欣點名台南社會安全網仍有提升空間，在前端預防機制、高風險家庭跨局處通報與轉介和社工承擔量能等，應整合社福、教育、衛生、勞工等資源，形成完整防護網，確保每個需要幫助的家庭都能獲得及時支持。

鄭佳欣也關注青年就業議題，要求勞工局整合政府資源與在地企業合作，社會局指年輕人就業取向多元。鄭佳欣說，部分年輕人偏好彈性工作，然傳產仍人力大缺，建議透過各項管道宣導。

歸仁分北、中、南三區，中為行政區，南歸仁發展沙崙科技，鄭佳欣說，北歸仁遭遺忘，建議發展文化觀光為重點的再生計畫，包括紅瓦厝文化聚落、七甲花卉專業園區及許縣溪水岸步道，打造特色觀光廊帶。獲得市長黃偉哲認同，包括農業、文創和交通等。

鄭佳欣也關心光電板設置、公益的「幸福保衛站」計畫，與超商合作，提供弱勢兒童緊急餐食等，黃偉哲允諾積極研議推動。