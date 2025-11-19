鄭光峰批立院惡改財劃法 轟藍營阻擾總預算付委

市議員鄭光峰總質詢指出，立法院惡改財劃法、重傷高雄統籌分配款。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員鄭光峰十九日總質詢指出，立法院惡改財劃法、重傷高雄統籌分配款，議會國民黨黨團更集體阻擾地方總預算付委，聯手反制高雄建設預算，嚴重癱瘓高雄重大建設的推動。

鄭議員表示，攸關高雄經濟命脈的財政收支劃分法，遭到立法院藍白聯手草率惡改，導致高雄財政短少一百七十四億元挹注，捷運軌道工程、治水工程、長照、幼照、教育經費短少難以承受，高雄財務大洞更加擴大

他並指身兼國民黨不分區立委、國民黨高雄市黨部主委、及國民黨智庫執行長三職的柯志恩委員，是在愛高雄？還是出賣高雄？讓高雄財務雪上加霜無力回天。呼籲柯志恩支持行政院的財劃版本。

廣告 廣告

鄭議員也關切大林蒲遷村案，包括宗教與住商、非住商、旅館的查估檢討，鳳林國中所在地的多功能活動中心、文化館非營利幼園及托兒所配置規劃等。此外，小港區的沿海路是高雄港聯外道路，讓小港區居民飽受塞車及行車安全威脅，是小港人心中的痛，應加速智慧號誌應用計劃改善。

鄭議員也關心日前八旬老母親手殺害已照顧五十年腦麻兒的長照悲歌，呼籲政府關注單身及中重度弱勢家庭的沈重負荷，挽救悲劇發生。