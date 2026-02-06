鄭光遠推高鐵模式管理！「台鐵五珍珠項鍊」亮相（示意圖/本報資料照）

台鐵公司今回顧去年營運與未來展望，台鐵董事長鄭光遠去年6月接掌百年老店，認為內部應「拴緊螺絲」，他搬來高鐵模式經營管理，如今轉型已見曙光，今年將推「台鐵新服務」，串聯運輸本業、資產開發、台鐵便當、台鐵夢工廠、觀光列車擴大為台鐵假期，成為「台鐵五珍珠項鍊」。

鄭光遠表示，去年是台鐵公司化後邁向成熟的關鍵一年，面對社會期許與改革壓力，台鐵人秉持安全、準點、便捷，汗水轉化為實績，轉型改革已見曙光。

台鐵公司今回顧去年營運與未來展望。（蔡明亘攝）

鄭光遠說，大眾關心的安全改善，他到任後，感覺台鐵應該要「螺絲栓緊」，每周二主持經營管理會議，比照高鐵模式，最重要是檢視幾個安全方面的關鍵影響因子，把電務、工務、機務的處長要求一定要到位，每周也有維修周報和安全雙周報，檢視並檢討事發原因，藉此方式引領同仁對異常事件或事故，都能針對原因來改善。

廣告 廣告

「今年將是台鐵展翅高飛一年！」鄭光遠指出，今年目標明確，將推出「台鐵新服務」，以安全治理為主軸，透過列車服務與車站服務精進計畫，秉持安全、準點、便捷三大核心，串聯運輸本業、資產開發、台鐵便當、台鐵夢工廠、觀光列車擴大為台鐵假期，成為最燦爛的台鐵五珍珠項鍊，邁向黃金十年。

鄭光遠強調，台鐵擁有世界級的觀光列車，還有獲得好評的山嵐與海風號，及環島之星、藍皮解憂號等，觀光列車希望擴大營業，服務升級以外，盼運用台鐵優勢，尤其花東觀光資源豐富，希望飯店、伴手禮業者加入，比照他過去做的高鐵假期、立榮假期等模式，打造「俗擱大碗」的商品，讓台鐵不只是交通運輸業，也是台灣美好生活的連結者，跟各地合作，促進產業發展，240車站結合地方，有很大潛力。

根據台鐵115年目標，服務面準點率97.7％以上、日運量67.5萬人次、附屬事業收入達56億元；旅客滿意度85分、員工離職率維持3％以下；安全面要達到零件重大行車事故；永續面要現金流量轉正、32站減碳3％節電1％、提升公司治理與企業誠信。

鄭光遠說，新的一年，不僅要達到零重大行車事故，也期待實現現金流轉正，讓台鐵的財務改革邁向新里程碑。他強調「台鐵轉型是場馬拉松，未來還有很多路要走，對台鐵團隊有信心」。

更多中時新聞網報導

全球流感、麻疹疫情多 春節出遊小心

土方之亂 詹順貴控某政委惡搞

鍾欣凌吊鋼絲 難忘出動5人仍拉不動