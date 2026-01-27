鄭南榕「自囚」的起點！37年前「今日」公開誓言

政治中心／曾詠晞報導



1989年的1月27日，台灣發生了一件影響後世言論自由的重要大事。當時「自由時代周刊」的創辦人鄭南榕，因為在雜誌上刊登了「台灣共和國憲法草案」，被國民黨政府以「涉嫌叛亂罪」傳喚。就在這一天，鄭南榕公開對外宣布他的決心，他堅定地說「國民黨不能逮捕到我，只能夠抓到我的屍體。」隨後，他便開始在雜誌社內展開長達71天的自囚行動。這一天不僅是他行使抵抗權的開始，也正式宣告他將用生命來守護「百分之百的言論自由」。





鄭南榕出生於1947年，當年正是228事件發生的同一年，因此他深受其影響。（圖／民視新聞）





鄭南榕自稱「行動思想家」，一生致力於讓當時的台灣獨立，並脫離一黨獨大的政權模式。（圖／翻攝自鄭南榕基金會．紀念館臉書）

受到228事件深刻影響 鄭南榕主張台灣獨立才可能民主

鄭南榕出生於1974年228事件爆發當年，這段動盪的歷史背景對他影響極深。他認為台灣若要實現真正的民主政治，必須先打破當時國民黨的統治神話。鄭南榕堅信，唯有透過台灣獨立，才能讓國家主權回歸人民手中，並徹底避免歷史悲劇再次發生。

鄭南榕於1984年創辦自由時代系列週刊，堅定地為台灣的民主奮鬥。（圖／翻攝自鄭南榕基金會．紀念館臉書）

自學哲學追求真理 創辦雜誌對抗言論箝制

鄭南榕曾在台大哲學系專攻邏輯，因堅持是非明辨，寧可放棄畢業證書也不願修違背信念的課程。他自稱是「行動思想家」，並在1984年創辦了自由時代系列週刊。為了對抗當時警備總部的查禁與沒收，他甚至登記了22張雜誌執照作為備用，堅持要揭發政治黑幕。他在每個公開演講的場合，都會眼神堅定地對群眾說「我是一個外省囝仔，我主張台灣獨立。」這份勇氣在當時的社會是非常罕見的。

鄭南榕1989年自囚在雜誌社，並在這71天中從未離開，甚至遇到農曆春節，還是家人到雜誌社一同圍爐過年。（圖／民視新聞）

鄭南榕奉獻一生為台灣的自由思想鋪路，讓台灣人民在今日擁有表達不同政治理念的權利與自由。（圖／翻攝自鄭南榕基金會．紀念館臉書）

實踐殉身宣言 鄭南榕為自由思想引火殉道

後來鄭南榕因刊登「台灣共和國憲法草案」被控叛亂，於是他自1989年1月27日對外公開殉身宣言「國民黨不能逮捕到我，只能夠抓到我的屍體」，並在同一日開始長達71天的自我囚禁。他在雜誌社總編輯室內做了萬全準備，桌下擺了3桶汽油，並黏好綠色打火機。直到同年4月7日清晨，當軍警真槍實彈強行攻打雜誌社時，鄭南榕選擇進入房間引燃火焰，在自囚71天後，為他所堅持的自由思想獻出了生命。他的犧牲震撼了台灣社會，也直接促成日後相關法律的修改，讓台灣民眾終於擁有表達不同政治主張的權利。

