鄭和下西洋帶回神獸麒麟？明朝舉國狂歡後，才發現麒麟竟然是「牠」

皇帝、百官都信了！鄭和帶回的『神獸麒麟』，騙了大明幾百年！（示意圖／翻攝自維基百科）

明朝永樂年間，「鄭和下西洋帶回麒麟」被視為震撼全國的大事。這頭被奉為神獸的異獸進京時，滿朝文武沸騰，百姓也深信這是上天降下的祥瑞，象徵大明國運昌隆。然而多年後才被證實，這場舉國狂歡，其實源自一場巨大的誤會：所謂的麒麟，不過是一隻來自非洲的長頸鹿。

皇位得來不易，朱棣急需「天命背書」

事情得從明成祖朱棣說起。朱棣是以「靖難之役」奪位登基，名分始終備受質疑。為了向天下證明自己是天選之君，他急需一個能震懾內外、彰顯天命的象徵。於是，永樂三年（1405年），他下令組建龐大的遠洋艦隊，由鄭和率領下西洋，宣揚國威，同時也為自己的統治尋找合法性。

鄭和下西洋，異獸隨貢品入京

鄭和船隊數次遠航，最遠抵達東非沿岸，今肯亞、索馬利亞一帶。當地邦國見到明朝艦隊聲勢浩大，紛紛進貢示好。其中，一種從未在中土出現過的動物，被作為珍稀貢品送上了返航的船隻。這頭動物脖子修長、身披斑紋，頭頂還有兩個似角非角的突起，一踏入京城，立刻引發轟動。

「這就是麒麟！」一場集體認定的誤會

朝臣們圍著異獸議論紛紛，有人翻閱典籍後斷言：這正是古書中記載的「麒麟」。在傳統觀念裡，麒麟現世，象徵聖君臨朝。對朱棣而言，這無疑是最完美的政治禮物。

皇帝立刻下令作畫紀錄，留下了後世知名的《瑞應麒麟圖》，滿朝文武更是爭相寫詩祝賀，將朱棣歌頌為受天命庇佑的明君。整個王朝沉浸在祥瑞降臨的歡欣之中，沒有人願意質疑。

《瑞應麒麟圖》如今仍收藏於台北故宮博物院，任何現代觀者一眼就能認出那是長頸鹿。（圖／翻攝自維基百科）

用有限知識，硬套神話想像

從現代眼光看，答案再清楚不過：那就是長頸鹿。但在當時，大明世界裡根本沒有「長頸鹿」這個概念。士人只能從既有的文化想像中尋找解釋。

古籍形容麒麟溫順仁慈，而長頸鹿以草為食、性情溫和，特徵恰好對得上；甚至連索馬利語中對長頸鹿的稱呼，發音也與「麒麟」相近。於是，這隻異獸被一步步推上神話的位置，成為「天命所歸」的證據。

畫不會說謊，卻記錄了荒唐

《瑞應麒麟圖》如今仍收藏於台北故宮博物院。畫中動物的外形極為寫實，牽獸的異域人物也清楚可辨，任何現代觀者一眼就能認出那是長頸鹿。但畫旁的題跋，卻鄭重其事地標註著兩個字：麒麟。

這幅畫沒有欺騙後人，它忠實留下了歷史的一幕：一個帝國如何在政治需求與文化附會下，集體相信了一個美麗的錯誤。

從神獸到長頸鹿，真相遲到數百年

直到近代中外交流頻繁、動物學知識普及，人們才將明代文獻與非洲長頸鹿對照起來，恍然大悟。原來當年讓大明舉國歡騰的「神獸麒麟」，就是今天動物園裡那隻伸長脖子吃樹葉的長頸鹿。這段歷史不只是動物認知的錯誤，更是一則關於權力、信仰與人心的故事。

