鄭喆商行捐海事清寒學子白米

林永清校長(右三)與台南海事校方主任等代表接受鄭喆商行捐贈，感謝地方愛心企業守護學子成長。

(台南海事提供)

記者王勗∕台南報導

台南海事學校於聖誕辦理義賣活動，並將所得捐贈華山基金會關懷孤老，溫暖愛心也獲得善意迴響。鄭喆商行特別透過聰惠聯合記帳士事務所董事長郭聰明牽線，捐贈卅包白米資助海事學校清寒學子，校長林永清特別感謝地方愛心企業守護學子成長，也期望學生未來也能接棒傳遞愛心、善念。

董事長郭聰明表示，鄭喆商行的參與讓這卅包米不僅是商品，而是帶著祝福的愛心，也希望透過本次捐贈，讓更多社會大眾與企業看到清寒學子的需求。

廣告 廣告

鄭喆商行指出，企業的穩健經營固然重要，但回饋在地、與鄰里共好更是企業責任所在，希望他們在努力向學的路上，也能感受到社會關懷從未缺席。

台南海事十二月卅日辦理捐贈儀式，由校長林永清代表接受鄭喆商行愛心物資，林永清強調，每一包白米對於清寒家庭來說，都是最實質的溫暖支持。

聖誕期間校方辦理義賣活動，希望幫助學子學習「助人精神」、照顧社會上的孤老長輩；本次獲贈愛心白米，也希望學子感受到「受助」的溫暖，在體會社會的溫暖守護之外，也期待學子在未來學有所成之際，也能不忘這份感動，成為下一個傳遞光亮的人。