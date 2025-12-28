鄭嗆賴 下架台獨黨綱更早會習

國民黨主席鄭麗文28日出席「連胡會」20周年紀念座談會。（劉宗龍攝）

連胡會20周年紀念活動28日舉行。國民黨主席鄭麗文出席時針對賴清德總統質疑鄭習會「門票說」表示，並不符合事實，兩岸對話的前提只有九二共識、反對台獨；鄭更點名賴如想與大陸國家主席習近平見面，「只要接受九二共識、下架台獨黨綱，相信可能比我更先見到習主席」，強調問題不在門票，而在是否願意選擇和平的路。

鄭麗文表示，20年前的連胡會，也是在兩岸兵凶戰危、局勢極度緊張下完成的歷史性創舉，若非領導人具備高度政治決心與擔當，根本不可能促成。

鄭麗文回顧，2005年前後兩岸情勢急遽升溫，在高度政治風險下，連戰仍選擇承擔壓力、推動和平路線，每一個決定都反覆推敲，甚至不排除承受最壞後果。連戰為兩岸互動奠定重要基礎，連戰踏上大陸時，那是歷史的和解，也是對戰爭殘酷的深刻反思。

鄭麗文指出，令人感慨的是，20年過去，兩岸關係再度陷入緊張，她期許國民黨能再次打開歷史窗口，搭起新的和平橋梁。她強調，21世紀不應再重演戰爭悲劇，和平才是文明發展的基礎。

外界質疑與北京互動須有所謂門票或交換條件，鄭麗文直言，相關說法並非事實，李登輝的「兩國論」早已不具現實性，歷任民進黨政府也未宣布台獨，既然如此，只要接受九二共識、下架台獨黨綱，兩岸對話並非遙不可及。

鄭麗文最後表示，兩岸和平將帶來長遠價值與紅利，儘管過程中面臨各方質疑與阻力，她仍會把握每一次機會，回應20年前跨時代的努力，並在既有基礎上開拓更大的可能性。

此外，國民黨副主席兼祕書長李乾龍28日赴金門出席131周年黨慶表揚大會受訪表示，「為了促進兩岸和平，主席鄭麗文很願意到北京訪問。」李也提到，「鄭習會」可能在明年3月左右，不影響下半年選舉行程。