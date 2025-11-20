鄭國會談藍白合？吳思瑤贈16字

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文在上任後，於昨(11/20)與民眾黨主席黃國昌會晤討論藍白未來合作，對此，民進黨立委吳思瑤今用16個字，表示兩人會面是「各自拉抬，各取所需。互相利用，各懷鬼胎。」她說，2026選舉藍白合看似有譜，自己認為是言之過早。

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌，資料照，方炳超攝

鄭麗文、黃國昌昨日下午當面會晤，並基本定調藍白合作，鄭麗文說，若自己不是最佳候選人又非要破局參選到底者，必要時，就依各黨家規處理。黃國昌則舉例，自己宣布參選新北市長，但也願大局為重，若有更好人選，當然願意支持。

吳思瑤上午於社群粉專發文表示，兩人會晤，極盡互誇互捧之能事，矯情又肉麻，讓人不禁雞皮疙瘩掉滿地。不僅拿不出願景理念，也只能廉價批鬥民進黨。扭曲事實、顛倒是非，真是厲害了兩位法律人，睜眼說瞎話程度不相上下。

吳思瑤指出，在閃避爭議上，兩人也有志一同，鄭麗文親中媚共路線、一國兩區主張，民眾黨全買單？黃國昌狗仔偷拍、涉及貪瀆，國民黨都背書？

吳思瑤說，至於2026選舉藍白合看似有譜？但自己認為言之過早，若主席一人說了算，黨內民主何在？更何況除了縣市首長選舉，議員佈局的兩黨競合都一髮動全身，都有黨內壓力需要面對。

吳思瑤表示，鄭麗文主席大位還未坐穩，黃國昌主席地位搖搖愈墜，主席個人私相授受利益交換，黨內沒有異見？更不要說，鄭黃都有豐富的「背叛履歷」，政治信用薄弱，今天山盟海誓，明天推翻共識，也不足為奇。

吳思瑤說，看完鄭國會後，她的結論就是：只有政治利害，沒有理念路線。為合作而合作，不會成功。



