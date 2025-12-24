鄭天財涉收賄喊冤「是助理私刻印章」？王義川：別想撇責！

論壇中心／郭芳瑜報導

國民黨立委鄭天財遭檢方指控涉嫌收受業者賄賂，台北地檢署依貪污罪嫌起訴鄭天財，對此，鄭天財表示，是張姓特助私人行為，未經過他的授權。民進黨立委王義川在《台灣最前線》節目中指出，這些單位都有來開協調會，鄭天財很難撇清責任。

檢方認定，鄭天財與多名業者建立不當供養關係，前後至少9次收受賄款，金額達711萬元。鄭天財則回應，沒有任何一毛錢進入他的口袋，檢方所指的多場協調會，他本人從未參與，相關公文也是張姓特助自行在公司發文，甚至私刻印章使用。王義川表示，這些單位都有來開協調會，這些長官不可能和立委助理，自己在外面開協調會，「公務機關也看這些人在你辦公室，才會跟你開協調會」。

王義川也提到，這位姓張的公費助理，雖然名為助理，簡直就是廠商代表，「他只是需要立委助理的頭銜」，至於鄭天財所辯解的私刻印章，刻印章當然不難，問題是你發出公文，對方通常會打電話回來確認，「委員，你發這個做什麼」，且這些錢許多流向鄭天財，所以不用推得一乾二淨，「要撇掉這一條很難」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：藍委鄭天財涉收賄喊冤「是助理私刻印章」？王義川：要撇掉這一條很難！

