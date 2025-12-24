鄭天財涉「出售特助頭銜」收賄711萬 檢起訴轟公器私用建請重判

鄭天財被控涉收賄數百萬，讓業者以掛名辦公室特助的方式施壓行政機關。（資料畫面）

國民黨籍立委鄭天財遭控長期收受多名廠商賄賂，總計金額高達711萬元，台北地檢署今（24日）偵結，認定鄭天財自2020年起透過白手套張騰龍，接受廠商每月1至10萬元不等的「供養」，並以此販售「立委辦公室特助」頭銜方便業者喬事，痛批鄭天財行為形同「將立委權力作價出售」，嚴重戕害民主法治，依《貪污治罪條例》起訴並具體求刑10年以上徒刑。

起訴指出，鄭天財自2020年12月起，由張騰龍牽線結識多名業者，廠商以「贊助豐年祭」等名義，定期透過轉帳或現金交付賄款給鄭天財。作為回報，鄭天財授與業者「立法委員鄭天財國會辦公室特助」的正式頭銜，讓廠商能以該身分對外推展業務，當業者遇到行政機關協調需求時，鄭天財便利用職權親自出面施壓或喬事，維持長達3至4年的對價供養關係。

檢察官在起訴書中重言抨擊，鄭天財身為四連霸立委，本應承載選民託付、謀求公益，卻對廠商的大小要求「照單全收」，第一時間提供職務協助，幾乎淪為特定利益團體的「有給職顧問」，認定其利用職權公器私用、助長社會歪風，其受賄所得711萬元及張騰龍所得13萬元，均建請法院依法沒收或追徵。

全案除了鄭天財外，居間牽線的白手套張騰龍亦被依貪污及洗錢罪嫌起訴。至於涉嫌行賄的江姓廠商等8人，則因坦承犯行獲緩起訴2年，但須向公庫支付70萬至200萬元不等的處分金。檢方強調，此案對於公務員執行職務的廉潔性造成嚴重侵害，為匡正國法，必須對鄭天財求處10年以上重刑，以儆效尤。

