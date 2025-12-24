鄭天財遭控收賄逾700萬 北檢偵結起訴「求刑10年以上」

即時中心／張英傑報導

國民黨立委鄭天財遭檢方指控涉嫌收受業者賄賂，台北地檢署偵結後，依貪污罪嫌起訴鄭天財，並具體求刑10年以上。對此，鄭天財今（24 ）日表示，沒有一毛錢進入他的口袋；對於仍遭重罪起訴，感到相當訝異與遺憾。





檢方調查，鄭天財與多名建商、報關行等業者建立不當供養關係，前後至少9次收受賄款，金額達711萬元；鄭天財的特助張騰龍，還以國會辦公室名義募款，並向財政部、內政部、金管會、台電、台水等單位施壓。

對此，鄭天財「喊冤」，聲稱沒有一毛錢進入他的口袋。他表示，張騰龍主動表示可協助募款，資金用途皆用於原住民部落豐年祭及相關活動支出，為避免混淆私人與公務帳務，款項才會存放在張騰龍個人帳戶。

此外，鄭天財澄清，檢方所指的多場協調會，他本人從未參與，相關公文也不是從他的立法院辦公室發出，而是張騰龍在公司自行發文、主持相關會議，甚至私刻印章使用，統統沒經過他的授權。

他表示，相關事實在偵訊時，已經向檢察官作出完整說明，對於仍遭重罪起訴「感到相當訝異與遺憾」。













《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

