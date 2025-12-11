鄭姍姍老師帶領三大合唱團，家鄉序曲以四語歌聲唱出戀戀台灣!

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】歲末時節的假日午後，員林演藝廳傳來陣陣動人的歌聲。一場以濃厚鄉土情懷為主題、名為「家鄉序曲」合唱音樂會的演出，在溫暖氣氛中登場。這場音樂會由音樂家鄭姍姍老師指揮三個合唱團共同演出，展現歌唱愛好者投入合唱後的成長喜悅，也唱出對家鄉深摯的情感。

同時擔任三個合唱團的指揮大任，鄭姍姍老師熱愛合唱的心意在教學中讓學員強烈感受。（圖／記者周厚賢攝）

鄭姍姍老師自小在正規音樂班體系中接受訓練，學生時期主修鋼琴。步入社會後，她萌生新的渴望成為一名合唱指揮，所以正式跨足合唱團的領域開啟了新的愛樂時代。多年來，她在彰化縣內帶領多個樂齡合唱團，從發聲、咬字到聲部練習，陪伴團員們從陌生走向自信。鄭姍姍表示，這些學員多為樂齡族群，起初對技巧並不熟悉，但因為熱心、用心，才能在持續練習中逐漸掌握歌唱要領，最終登上員林演藝廳的大舞台，把歌聲獻給社會。

歲末之際的員林演藝廳有著人氣爆棚的音樂會，以「家鄉序曲」合唱音樂會的演出，以愛鄉的情懷帶來滿滿的感動。（圖／記者周厚賢攝）

與一般合唱音樂會不同，「家鄉序曲」集結 Babuza混聲合唱團、彰化私立圖書館合唱團、鹿秀合唱團三團共同演出。因主題著重對家鄉的關懷，三團以 台語、國語、客家語及原住民族語等四種語言輪番詮釋在地情感。多樣的曲風與語彙，加上細膩的肢體表現，讓台下觀眾深受感動，場內掌聲與安可聲不絕於耳。

從音樂素人到登上員林演藝廳大舞台，每一位表演者以盛裝及用心的學習成果要成為初試啼聲的音樂家。（圖／記者周厚賢攝）

首次帶領三團同台演出的鄭姍姍老師，對團員們的努力表現給予「滿分」的肯定。她表示，「家鄉序曲」所講述的不只是家鄉的故事，更涵蓋愛情、友情、家庭與人生經歷——無論身處何地、無論年齡大小，都能在音樂裡找到共鳴。她說，看見團員在舞台上全心投入、面容專注的樣子，是她最欣慰、也最感動之處。鄭姍姍強調，這場音樂會不僅讓觀眾收穫滿滿的情感，也讓樂齡團員們在歌聲中找到前進的力量。在人生的後半場，仍能以歌聲訴說對生活與社會的深情，對每一位團員而言，都是彌足珍貴的激勵。