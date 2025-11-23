鄭孟洳促落實文化平權 盼活動與文化幣相結合

市議員鄭孟洳希望文化局能在年底前提出具體行動計畫，一起將高雄打造成真正的文化平權之都。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員鄭孟洳廿三日表示，文化幣原本是文化部推動的好政策，希望讓年輕人更容易親近藝文、落實文化平權，但在高雄卻出現了明顯的城鄉落差。

鄭孟洳指出，高雄市卅八個行政區中，去年有八區完全沒有文化幣兌換據點（茂林、那瑪夏、桃源、內門、彌陀、永安、田寮、林園）。今年雖然減少為五區，但新增的三區（永安、田寮、林園）也都只有一個據點，難以真正帶動當地藝文消費。

她提到，前兩年高雄共有十二個行政區文化幣消費掛零，還有六區的消費占比連零點一%都不到。反觀左營、苓雅、三民、鹽埕等市區行政區，消費占比合計超過全市六成。文化幣，是否成了「市區專屬」？

鄭孟洳說，去年文化局承諾要改善據點分布，一年過去了，偏鄉孩子仍然沒有能夠就近使用的地方。中央給了高雄今年高達二點三億元的文化幣額度，若能讓青年在地使用，這對高雄的藝文產業、書店、劇場、文創品牌，都會是一股真正的助力。

鄭孟洳建議文化局：未來在舉辦表演藝術巡演、戶外電影院或偏鄉音樂祭時，能同步導入文創市集、行動書店與特色攤位，讓公益藝文活動與文化幣消費相互結合，讓文化真的走進每一個生活圈，真正落實文化平權。