鄭孟洳批運動賽事表現不佳 促市府應從制度面儘速補強

市議員鄭孟洳指出，高雄在全國性運動賽事表現，在六都排名第五，成績非常不理想。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員鄭孟洳十九日總質詢指出，高雄在全國性運動賽事表現，在六都排名第五，近三年全中運得牌數在六都排名也從第四下滑至第五名，倒數成績非常不理想。

鄭孟洳表示，甚至有許多比賽項目竟完全沒有選手報名，嚴重缺乏基層選手，究其原因竟是選手被挖角外移了，市府應從制度面，儘速補強防漏，不讓高雄孩子孤軍奮戰，全面留住運動人才。

針對運動人才的培訓，鄭議員認為，高雄獎勵制度過於狹隘，應採取「以賽代訓」模式，擴大獎勵賽事範圍，增列全國及單項協會錦標賽及國小全國賽，並增設破紀錄獎勵制度，給基層選手突破及挑戰極限的光榮感，個別學校獎勵補助計畫也應一併全面擴大，激勵學生競技誘因。

鄭孟洳說，另外，高雄十六所公私立大專院校提供總數四百四十四名績優選手體保額度太少，也應增加名額留住優秀人才，達成四級培訓連接。

她進一步說，除了高雄市競技選手登峰計畫的培訓資源及比賽獎勵金之外，也應參考其它縣市作法，把優秀選手聘僱擔任校隊教練，傳承技巧經驗，如莊智淵等，培育下一代人才；市府運發局的學者專家諮詢會議，也應納入第一線教練成為諮詢顧問。

此外，鄭議員特別提出中央去年三讀通過運動產業發展條例，釋出企業捐助運動選手、捐贈運動團體及學校，可以折抵一百七十五%稅額的利多政策，在此高CP值的強烈誘因下，市府應努力鼓勵各階層職業隊、社團、潛力校隊等，向運動部申請受贈名額後，市府應邀集青年局、教育局、經發局、運發局，跨局處媒合企業資源。