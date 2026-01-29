鄭孟洳蕭美琴同框新看板上架 盼將全球視野帶回高雄

市議員鄭孟洳與副總統蕭美琴同框的選舉看板廿九日在三民區天天新市場架掛。（鄭孟洳提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員鄭孟洳與副總統蕭美琴同框的選舉看板廿九日在三民區天天新市場架掛，鄭孟洳表示，大家看到的話歡迎標記Tag她，您的支持，就是她繼續為三民、為高雄走向世界奮鬥的最強後盾。

鄭孟洳說，許多人認識蕭美琴副總統，是從深耕花蓮的堅韌，到在華府外交戰場上的靈活與專業。身為「戰貓」，蕭美琴融合了台灣本土的情懷與國際視野，用最溫暖的韌性，讓世界看見台灣。而這份精神，也是她在基層服務、在議會發聲的目標。

鄭孟洳進一步說，蕭美琴副總統是台灣在國際上的最強推手，而她在高雄市議會，也以國民外交促進會副會長的身分，致力於推動城市外交。她們不僅接待外賓、深化台日情誼，更透過教育、文化與產業的實質交流，讓高雄在後疫情時代，依然能在國際舞台上展現競爭力。

鄭孟洳提到，目前她也兼任民進黨中央青年局副局長，這正是賴清德總統對年輕一代的期許：不只要懂在地，更要參與「政黨外交」。我們帶著年輕人的衝勁，與國際接軌，將全球視野帶回高雄、落實到三民。

鄭孟洳感謝蕭美琴副總統的力挺與邱議瑩立委的促成，她們都在不同的位置，用同樣的熱忱，守護這份對民主與進步的堅持。