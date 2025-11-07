鄭宇恩促新北市府復甦八里水樂園 指遊艇門檻高盼有大眾化設施

248251107a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員鄭宇恩近日在市政質詢中指出，八仙樂園塵爆事件屆滿10年，從下罟子漁港一路到台北港娛樂專區，整片區域依舊荒煙蔓草，當年「水上樂園」的榮景早已不再。她呼籲市府應帶頭推動八里水岸復甦計畫，結合國有地開發與港灣觀光，打造新一代的水樂園及嘉年華活動，讓八里重拾觀光熱度。

鄭宇恩表示，八仙樂園曾是北台灣最具代表性的親水遊樂景點，廣告詞「躺著玩、坐著玩、還是八仙好玩」至今仍留在人們記憶中，但樂園自塵爆事件後關閉，相關設施逐漸荒廢，周邊觀光產業也隨之凋零。她指出，「10年過去了，地方期待的不只是懷舊，而是復甦的行動。」

鄭宇恩指出，市府多年前雖已將「台北港娛樂專區」標售給麗寶集團，但因未附帶開發條件，導致區域長期閒置，地方居民期盼的觀光與投資始終未實現。她批評：「政府若只完成土地標售，卻沒有監督投資進度，對地方而言等同於原地踏步。」

針對八里觀光振興，鄭宇恩具體建議市府應恢復舉辦「八里港灣嘉年華」，並研議推動國有土地開發新水樂園。

對此，新北市長侯友宜回應，八里擁有珍貴的海岸線與觀光條件，市府已展開相關盤點作業，承諾將與中央及民間資源合作，研議八里港灣及水樂園再造的可行方案。他表示，未來市府會以港灣整體發展為方向，逐步帶動地方經濟與旅遊能量，讓八里再度成為新北濱海觀光的亮點。

經發局長盛筱蓉隨後說明，市府規劃亞果遊艇預計明年第一季進駐，將提供帆船等水域活動作為替代方案。然而，鄭宇恩當場指出，遊艇門檻過高，無法取代市民對親水設施的廣泛需求。她強調，八里人渴望的是能讓孩童穿著泳衣即可遊玩的大眾化設施，要求市府務必聚焦於恢復昔日親水的形象。

鄭宇恩強調，市府應從八仙樂園舊址為起點，結合娛樂專區與嘉年華活動，將有機會重新塑造八里作為北台灣親水休憩新地標。她說：「八仙樂園的故事不該只停在回憶裡，而是成為八里再出發的契機。」

