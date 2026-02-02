鄭宇恩批淡水文化空間變商場 新北經發局：與經濟活絡取平衡

248260202a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

淡水擁有新北市最高密度文化資產，也是城市行銷重要門面，近來卻接連出現藝文場域轉作商業使用案例，引發地方憂慮。新北市議員鄭宇恩指出，市府將原屬公共性質文化空間標租，形同把文化當成收租工具，已背離漁人碼頭BOT案回饋藝文初衷，要求市府提出完整配套扶植淡水藝文發展，而非以商業利益取代文化與公共價值。

鄭宇恩表示，海關碼頭標租案日前才引發關注，餐飲業進駐後，原本充滿歷史氛圍空間，轉為五顏六色餐車聚集夜市，歷史現場被小吃取代。如今連漁人碼頭BOT案中原規劃為「藝文展示區」滬水一方藝術大街，也遭撤回公益使用，改招租作住宿、零售與餐飲設施，從經發局到文化局只看到租金，忽略淡水藝文發展與親子活動需求，令人痛心。

鄭宇恩指出，滬水一方藝術大街原規劃三樓設置「積木共和國」，讓親子透過互動體驗認識淡水文化資產；四樓設為藝術家展覽空間，提供創作交流與展示平台。經發局卻以淡水已有多處文化推廣空間為由，直接收回並改為商業用途，文化局也未依權責要求提出替代方案，等同讓約600坪空間拱手讓人，原有公益藝文功能隨之消失。

鄭宇恩強調，淡水與北海岸藝術人口眾多，地方文史工作者與創作團隊普遍認為文化場域仍然不足，文化局卻讓商業邏輯凌駕文化使命，令人難以接受。海關碼頭年租金約280萬元，滬水一方藝術大街年租金將近320萬元，合計每年約6百萬元歲入，但市府犧牲文化空間換得收入，卻看不到任何回饋投入藝文扎根與親子文化教育，主管機關不僅失能，更形同失格。

鄭宇恩進一步要求市府立刻提出配套，包括立即停止將滬水一方原藝文回饋空間全面改作旅宿餐飲，並公開說明決策過程與依據；若仍堅持商業化，必須另覓同等規模替代場域，補回原有「藝文展演與親子文化教育」功能，同時設立「淡水藝文扶植基金」，將海關碼頭與滬水一方租金收入專款專用，投入在地藝術家展演、親子文化教育、地方文史與社區文化推廣，並讓專戶用途公開透明，供市民檢視。

經發局表示，市府多年來持續投入文化保存與藝文推廣工作，滬水一方則是因應早期藝文空間不足而規劃。而隨著近年淡水逐步建構多點式文化推廣布局，此次調整空間使用，並非否定文化價值，而是希望在文化發展與經濟活絡之間取得適當平衡，未來也會持續聽取各界意見，視實際情況彈性修正相關政策。

鄭宇恩沉痛呼籲，市府應停止唯利是圖作法，以文化為基礎、以公共價值為核心，提出更具前瞻性城市行銷策略，守住淡水文化空間，也為地方留下可長可久文化能量。

