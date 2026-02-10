鄭宇恩拚新北議員連任 與蘇巧慧並肩爭取北海岸建設發展

248260210a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員鄭宇恩於昨日展開基層行程，與新北市長候選人蘇巧慧共同前往三芝市場向鄉親拜年，並隨後轉往三芝、石門兩地參與農民節活動，向在場農友致意。鄭宇恩表示，北海岸農友日復一日守護土地，延續了當地的田園景色與地方產業，將踏實的收成與風味留在餐桌，這份耕耘的精神是地方發展的重要基石。

在完成地方走訪與議會行程後，鄭宇恩隨即前往民進黨新北市黨部辦理領表登記，正式投入黨內提名與連任爭取。鄭宇恩指出，未來將持續為鄉親服務，目標代表民進黨贏得淡水、八里、三芝及石門鄉親的支持，並與蘇巧慧並肩作戰，共同為新北市及北海岸地區爭取建設與發展，致力優化地方環境。

248260210a04

針對農友權益保障，鄭宇恩在議會爭取實質支持，包含新北市自今（115）年起全額補助農民職業災害保險保費，讓務農者擁有更完善的制度保障。此外，她也成功爭取到石門農會茶包機的補助經費，藉此提升地方農產加工量能與產品競爭力，透過具體政績展現對在地農業的重視，協助北海岸農特產拓展市場。

對於北海岸農業的未來轉型，鄭宇恩提出明確的建設藍圖，計畫持續推動在三芝設立農創基地，提供資源鼓勵青農返鄉扎根，並進一步爭取智慧農機等相關補助。她認為，透過導入智慧化設備提升農業生產效率，能讓傳統產業具備競爭力，並承諾會持續在第一線為農友把關，成為北海岸農業發展的後盾，落實對地方服務的承諾。

照片來源：新北市議員鄭宇恩臉書翻攝

