鄭宗哲再遭DFA！休賽季第三度異動 仍以備戰經典賽為重心

紐約大都會今（22）日宣布，為騰出40人名單名額完成右投賈西亞（Luis García）的簽約，鄭宗哲再遭指定讓渡（DFA）。這已是鄭宗哲在本休賽季第三度遭到DFA，短短數周內連續面臨人事異動，成為其旅美生涯最為動盪的一段時期。

紐約大都會今（22）日宣布，鄭宗哲遭指定讓渡（DFA），是本休賽季第三度遭到DFA。（圖／美聯社）

回顧近期歷程，鄭宗哲先於去年底遭匹茲堡海盜移出40人名單，首度被指定讓渡，今年1月8日，他被坦帕灣光芒自讓渡名單中選走，不料光芒因戰力調整，很快再度將他DFA。隨後大都會從讓渡名單中撿走鄭宗哲，他也一度重返40人名單，成為繼胡金龍、林子偉之後，大都會隊史第3位台灣球員，未料轉戰紐約不到一周，又再次遭到指定讓渡。

不過大都會此舉並非毫無脈絡，而是大聯盟球團常見的名單操作策略。球隊往往透過指定讓渡，測試球員是否會被其他球隊承接，若順利通過讓渡期，便可在不佔用40人名單的情況下，將球員留在體系內繼續培養。大都會今冬稍早也曾對韓籍球員裴智桓採取相同操作，並成功將其移出40人名單。

由於鄭宗哲尚未累積3年以上的大聯盟年資，依規定無法拒絕下放。若在7天讓渡期內未被其他球隊撿走，預計仍將留在大都會體系、續留小聯盟層級調整。

目前鄭宗哲正隨中華隊備戰世界棒球經典賽。日前開訓時，鄭宗哲也坦言近2年表現不夠穩定，「在職業運動就是在商言商，我能理解球隊的異動。我這兩年沒少哭過，也已經盡了全力，事實就是沒打好，被DFA沒有藉口。」他仍保持正面態度表示，「每天睡醒都有驚喜，我也不知道之後會怎麼樣。」

鄭宗哲於2025年完成大聯盟生涯首秀，在海盜累計7打數尚未敲出安打。上季主要效力小聯盟3A，打擊率為0.209。他屬於守備工具人型內野手，能勝任游擊、二壘與三壘，小聯盟生涯累積507場出賽、35支全壘打，具備防守彈性與一定潛力。

