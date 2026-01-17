鄭宗哲回國聯！轉戰大都會 外媒：能增加內野深度

鄭宗哲2度遭DFA，現轉戰大都會。（翻攝X）

旅美好手鄭宗哲日前再次遭球隊指定讓渡，下一步成謎讓粉絲相當擔憂，但今（17日）傳來好消息，大都會隊撿走鄭宗哲，美媒分析，他能夠替大都會增加內野深度。

鄭宗哲上週才剛轉戰MLB光芒隊，未料不到1週就被指定讓渡，也讓其經典賽出賽與否成未知數。

鄭宗哲去年在海盜隊迎來大聯盟處女秀，可惜首安至今未出爐，去年底他遭指定讓渡（DFA），後續轉戰光芒隊才未滿1週又因球隊要騰出40人名單，再次遭DFA。

大都會內野擁擠 增添競爭難度

外界都關注鄭宗哲下一步，而大都會今日選擇撿走他，目前鄭宗哲列在40人名單，被預料能替大都會增加內野深度。

不過目前大都會內野人才濟濟，包含剛簽下了藍鳥游擊手比薛特（Bo Bichette），預計會鎮守三壘，游擊則有明星球員林多（Francisco Lindor）、二壘有塞米恩（Marcus Semien），加上替補席尚有多名年輕新秀，鄭宗哲勢必要與他們競爭。

