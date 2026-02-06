鄭宗哲被紅襪挑走 休季第5度轉隊恐再被DFA

鄭宗哲加入波士頓紅襪隊。（圖／達志／美聯社）

台灣旅美內野手鄭宗哲今日在大聯盟讓渡程序中，被波士頓紅襪挑中，這也是他在本次休季期間所加入的第5支球隊。不過，由於紅襪短期內仍須騰出1個40人名單空位，外界普遍評估，鄭宗哲極可能再度面臨被指定轉讓（DFA），生涯第5度進入讓渡程序。

鄭宗哲在1月31日遭華盛頓國民指定轉讓，並於今日被紅襪在讓渡名單中選走。回顧整個休季，他先後被母隊匹茲堡海盜，以及坦帕灣光芒、紐約大都會與國民指定轉讓。雖然每次都能順利被其他球隊撿走，但幾乎都在不到1週的時間內，再度被列入指定轉讓名單，處境相當動盪。

目前仍保有1個年度可在大聯盟與小聯盟間自由升降權利的鄭宗哲，其穩定的二壘與游擊防守能力，被視為各隊願意在讓渡程序中將他挑走的主要原因。只要未在讓渡期間被其他球團選走，球隊即可將他留在小聯盟，作為內野戰力深度的重要備案。

儘管鄭宗哲過去2個球季在打擊端的整體表現未達預期，但他今年7月才將滿25歲，仍處於多數職棒選手可持續成長的年齡階段，未來是否能在新環境中調整突破，仍有觀察空間。

值得注意的是，紅襪近期傳出已與內野手Isiah Kiner-Falefa達成協議，若體檢通過，將簽下1年600萬美元合約。一旦正式簽約，紅襪勢必需再清出1個40人名單名額，在現有人選中，鄭宗哲被視為最可能遭到指定轉讓的球員之一。

休季期間多待在台灣、並參與世界棒球經典賽代表隊集訓的鄭宗哲，日前也透露將返回美國等待新東家動向。他表示，剛被海盜指定轉讓時確實感到難過，目前在台灣與隊友一同訓練，心情上滿快樂的，「不會心情不好，我還是我。」

