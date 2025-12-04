鄭宗哲訓練營飆金句！不設限「哪裡都是我的大聯盟」

台灣旅美好手鄭宗哲。（圖／陳耿閔攝）





效力匹茲堡海盜的旅美野手鄭宗哲今天出席2025年NIKE台灣青棒菁英訓練營，擔任教練與小球員互動。

被問到日前從美國職棒大聯盟下放至3A時是否感到難過，他直言「還好」，並分享心態調整的重要性，強調不要自我設限，「不管在哪打球，都是我的大聯盟。」

鄭宗哲今年4月升上大聯盟，成為台灣第18位登上MLB舞台的球員，大聯盟生涯至今共出賽3場、7打數尚未敲出首支安打，吞下3次三振。

他今天受訪時說，被下放其實不算意外，「很少有人一上大聯盟就能一路打到退休，球員本來就會在各層級上上下下，也可能受傷、被交易，都是很正常的事，重點是不管在哪裡，都要把球打好。」

訓練營中有不少被看好具備旅外潛力的小球員，鄭宗哲也分享自身經驗，鼓勵年輕選手若真的有機會到海外發展，到了新環境不要害羞、不要害怕失敗，「好好享受比賽，也不要給自己設限。」

他也坦言自己並非天賦型選手或身材條件特別突出的球員，而是靠努力走到今天，「沒想過自己可以一年敲那麼多全壘打、那麼多三壘打，也沒想到守備能被肯定。」

鄭宗哲也提醒小球員，棒球只會越打越難，即使個人能力提升，成績也不可能永遠維持高點，但這並不代表沒有進步，因為身邊的對手與隊友都會持續變強。

談到明年球季目標，鄭宗哲表示，當然希望能在大聯盟待得久一點，但不會給自己過多壓力，「只要保持健康、持續變好，不管在哪打球，都是我的大聯盟。」

