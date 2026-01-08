鄭宗哲轉戰光芒 仍在40人名單內

台灣旅美好手鄭宗哲。（圖：鄭宗哲FB）

日前遭匹茲堡海盜指定讓渡（DFA）的台灣旅美內野手鄭宗哲，確定迎來新去向。根據大聯盟球員異動紀錄，鄭宗哲今（8）日被坦帕灣光芒自讓渡名單中撿走，新球季將轉戰光芒，且仍名列球隊40人名單，續拚站穩大聯盟舞台。





24歲的鄭宗哲日前因海盜進行三方交易，為換回重砲Brandon Lowe等人騰出名單空間，與Marco Luciano一同遭到指定讓渡。所幸在讓渡期限內獲光芒青睞，成功留在大聯盟體系。





鄭宗哲上季主要效力3A，出賽107場，繳出打擊率2成09、1轟、36分打點，並展現速度跑出18次盜壘。台灣時間4月8日首度升上大聯盟，生涯共出賽3場、7打數尚未開張，首安仍待出爐。