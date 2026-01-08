鄭宗哲轉戰光芒 列40人名單

記者洪淑蕙綜合報導

台灣旅美好手鄭宗哲轉換新東家，去年底他被MLB匹茲堡海盜隊指定讓渡（DFA），昨天坦帕灣光芒隊將他從名單中挑走，再次回到40人名單中。隨著鄭宗哲披上光芒戰袍，也成為繼胡智為、張育成之後，台灣棒球史上第3位效力光芒的旅美球員。

海盜隊去年12月透過三方交易，從光芒隊補進二壘手洛威、投手蒙哥馬利、外野手曼根，為了騰出40人名單空間，而將鄭宗哲和外野手魯西諾指定讓渡。

而昨天根據大聯盟官網異動，光芒隊從讓渡名單中將鄭宗哲挑走；據美媒《MLB Trade Rumors》報導，鄭宗哲在2024年賽季首度升上2A等級，展現出良好的選球耐心，其出色的中線守備能力與跑壘速度，是吸引光芒隊球團注意的主因。

鄭宗哲去年首度升上大聯盟，出賽3場共7打數沒有敲出安打，吞下3次三振，其餘時間多在小聯盟3A，107場出賽敲出71支安打包含1轟，貢獻36分打點另有18次盜壘成功，打擊率2成09。

鄭宗哲在去年被放進指定讓渡前曾透露，自己有意願參加世界棒球經典賽（WBC），也已經跟海盜球團溝通獲得正面回應，但如今換了新東家，能否參賽又出現新的變數。