鄭宗哲轉戰國民！一個多月換4隊 陣中主戰游擊陷交易傳聞

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

台灣旅美內野手鄭宗哲在休賽季持續被捲入大聯盟名單調整浪潮，華盛頓國民隊今正式將他納入體系，也讓他在短短一個多月內輾轉效力 第4支大聯盟球隊，旅美生涯正面臨前所未有的動盪期。

台灣旅美內野手鄭宗哲在休賽季持續被捲入大聯盟名單調整浪潮，華盛頓國民隊今正式將他納入體系。（圖／國民隊X）

鄭宗哲原本隸屬匹茲堡海盜，休賽季遭到指定讓渡（DFA）後，被坦帕灣光芒自讓渡名單中撿走，但光芒隨即因戰力規劃將他移出40人名單；接著紐約大都會接手、短暫將他納入40人名單後，又再度進入讓渡程序。如今國民選擇出手承接，成為他休賽季最新的落腳處。

廣告 廣告

為了空出40人名單位置，國民同時將左投皮爾金頓（Konnor Pilkington）指定讓渡，顯示球團仍看重鄭宗哲的守備彈性與發展潛力。不過在競爭激烈的名單環境下，他的定位仍不算穩固，未來若再有人事異動，仍存在再次被移出名單的可能。

現年24歲的鄭宗哲於2019年與海盜簽約，並在去年完成大聯盟初登場，是少數站上最高殿堂的台灣野手之一。儘管近兩年在美職體系中起伏不小，他仍被定位為具備多守位能力的工具人型內野手。

目前國民隊的主戰游擊手為艾布拉姆斯（CJ Abrams），去年出賽144場，但在近期陷入交易傳聞，若被交易，有望讓鄭宗哲進入游擊手的輪值中。同位置的競爭對手還有努涅斯（Nasim Nuñez），雖然同樣以防守和速度見長，但在打擊端一直表現低迷，有望和鄭宗哲一同輪替游擊防區。

此外，鄭宗哲也多次表達代表中華隊出戰世界棒球經典賽的高度意願，國際賽場上的表現同樣是外界觀察其未來走向的重要指標。能否在動盪的名單輪轉中找到長期定位，將是他接下來旅美生涯的關鍵課題。

更多FTNN新聞網報導

鄭宗哲再遭DFA！休賽季第三度異動 仍以備戰經典賽為重心

WBC／光芒隊放人！鄭宗哲拚戰意願強烈 15日有望加入中華隊集訓

MLB／鄭宗哲轉戰光芒！仍在40人名單內 持續拼戰大聯盟

