鄭宗哲轉隊5天遭光芒指定讓渡 動向不明恐影響經典賽

鄭宗哲轉隊僅5天，又面臨指定讓渡。（圖／翻攝IG／鄭宗哲）

效力於美國職棒坦帕灣光芒隊的台灣旅美內野手鄭宗哲，今日驚傳再度遭到球隊指定讓渡（Designated forAssignment，簡稱DFA）。光芒此舉是為了騰出名單空間，安插新交易來的左投沃德夏克（Ken Waldichuk）與內野手威斯利（Brett Wisely），因此包括鄭宗哲與右投手比多（Osvaldo Bido）雙雙被移出40人名單。

這是鄭宗哲在2023年球季結束後，第二次面對DFA命運。他在去年12月底被原所屬球隊匹茲堡海盜隊清出名單，隨後在今年1月8日獲光芒隊從讓渡名單中網羅。然而僅短短5天後，新球季尚未開打，他再次面臨遭球隊放棄的命運。

依據大聯盟規定，鄭宗哲目前進入為期7天的讓渡期。在此期間，其他球隊有機會將他從讓渡名單中挑走。若無球隊出手，光芒隊則可選擇將他完全轉讓（Outright）至小聯盟。

值得注意的是，這是鄭宗哲生涯第二次面臨Outright情況。依據美國職棒的勞資協議，球員若曾被Outright過一次以上，便可選擇不接受小聯盟指派，而是轉為自由球員尋求加盟其他球隊的機會。

消息曝光之際，鄭宗哲原定在1月15日向中華隊報到，備戰國際賽事。光芒隊日前已初步同意此安排，如今隨著他再次遭到DFA，未來動向充滿變數。若有新球隊於讓渡期間將他挑走，屆時是否仍能如期代表中華隊出賽，將取決於新東家的立場與安排。

