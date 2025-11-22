鄭宜農氣喘「咳到幾乎不能唱」！吐真實心聲：真的不能沒有唱歌

記者徐珮華／台北報導

2025北流耶誕小鎮「耶誕老公公不在家」將於12月13日起展開一連串冬季活動，其中「耶誕音樂嘉年華」集結馬念先、鄭宜農、SherryZ鄭雙雙等10組音樂人，將於12月20、21日在SUB舞台輪番登場，打造跨越爵士、搖滾、電子、獨立流行等多元風格舞台，陪伴觀眾迎接耶誕。

「耶誕音樂嘉年華」集結馬念先等卡司。（圖／北流提供）

馬念先笑說：「這幾年耶誕節前後都會有演出工作，沒有什麼特別的回憶。希望今年北流的耶誕活動能讓大家一起留下美好記憶。」SherryZ鄭雙雙也興奮表示：「我超級期待！耶誕節是我每年最喜歡的節日，而且這次要用Full Band跟大家見面，真的等不及了！」她也分享自己對耶誕節的浪漫記憶，「只要家裡飄著熱紅酒的味道，我就會忍不住想大唱耶誕歌，Michael Bublé的歌一下，整個耶誕氣氛就回來了！」

鄭宜農透露這是她今年在臺北最後一場表演，耶誕節也是她最喜歡的節日。談到耶誕節儀式感，她表示通常會和朋友相聚、窩在家裡聊天喝自製熱紅酒；而她最難忘的回憶則是去年同樣有演出，但因過敏性氣喘導致喉嚨咳到幾乎不能唱，「那時候發現自己真的不能沒有唱歌，很感激能好好站在台上的每一個時刻。」

鄭宜農去年耶誕節因過敏性氣喘，咳到幾乎不能唱。（圖／北流提供）

「耶誕老公公不在家」系列活動包含12月13、14日暖身派對「行動代號：麋鹿大集合」、12月20、21日系列主活動「耶誕音樂嘉年華」，以及12月19至21日、24至28日「小鎮市集」。「行動代號：麋鹿大集合」與「耶誕音樂嘉年華」已正式啟售，詳情請上臺北流行音樂中心官網查詢。

