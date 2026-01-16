鄭宜農解鎖人生清單「變好笑的人」 2026啟動美日韓海外巡演

金曲歌后鄭宜農於2026年開春舉辦會員限定《小小的專場》演唱會，徹底顛覆「文青女神」形象。（圖／Fantimate提供）

金曲歌后鄭宜農於2026年開春舉辦會員限定《小小的專場》演唱會，徹底顛覆「文青女神」形象。她不僅化身演唱會總策劃，更將現場變成「私密心事分享趴」，透過Unplugged改編與「邊唱邊說」的方式，帶領歌迷回顧出道19年的心路歷程。演出中，她將成長形容為「蛇脫皮」，坦言已能成熟擁抱過去不完美的自己。

令人驚喜的是，鄭宜農在此次巡演成功解鎖「變好笑的人」心願，現場即興演說功力大增，妙語如珠逗樂全場。雖然台北場發生「水蜜桃罐頭」諧音梗翻車慘案，及唱到一半險些「吃下小飛蟲」的意外插曲，反而展現極致反差萌，讓歌迷大讚真實可愛。

近期鄭宜農除了推出內容密度翻倍的會員刊物《Space N Guidebook Vol.3》，更率領公司「邊走邊聽」進軍出版界，首作即引進韓國藝人李瀧新書。展望2026年，她將正式開啟世界巡迴計畫，前進澳洲、美國及日韓等地開唱。雖然自嘲年假僅有兩天，但鄭宜農充滿鬥志，誓言要將音樂與幽默感帶向全球，創造比去年更精彩的年度表現。

