鄭宜農解鎖願望「真的變好笑了」！台北開唱意外翻車 驚覺失誤：好糗

金曲歌后鄭宜農2026開春首場個唱，解鎖人生清單「變好笑的人」，把開唱現場變「私密心事分享趴」，不僅備妥隱藏版歌單以邊唱邊說方式道出成長心境，更展現這幾年累積的即興演說功力與歌迷暢聊交心，還大講幽默笑話逗樂粉絲，可說把「反差萌」魅力發揮到極致，完全徹底顛覆大家對她「文青系歌后」的既定印象。

鄭宜農舉行演唱會，成功解鎖變成好笑的人。（圖／Fantimate 提供）

鄭宜農在演唱會上，分享出道邁入第19年的成長心路歷程，其中在唱到一首在她19歲剛入行所寫的〈別忘了你自己〉時，更自曝長年以來當歌手的「練習功課」，「過去因覺得當年的想法過於單純而一度不敢再唱這首歌，但如今選擇用更成熟的狀態重新擁抱那個不完美的自己。」她更把這十多年來的成長歷程形容為「蛇脫皮」，「我每隔一段時間就會想把過去徹底抹除，用更新更好的自己面對未來！」成了她每年對自己的期許。

鄭宜農還藉著演唱會成功解鎖去年底許下的願望「變成好笑的人」，其中在高雄場演出時，或許因為零距離與歌迷互動放下心防的關係，鄭宜農現場句句妙語如珠把全場逗樂，「其實我沒說什麼特別的笑話，但只要我一開口大家就會笑，也意外在年初第一場演出把我的心願實現！」有趣的是，原本想延續高雄場歡樂場面的鄭宜農卻在台北場意外「翻車」，事前特別準備了一個網路諧音笑話「水蜜『頭』罐『桃』」的她演出前反覆練習，沒想到正式演出竟不自覺講成正確版的『水蜜桃罐頭』，「我當時還洋洋得意了好幾秒，結果才驚覺失誤，超糗！」

鄭宜農在演唱會上，講笑話卻翻車。（圖／Fantimate 提供）

不只如此，2026 年的鄭宜農事業版圖也持續擴張，甚至把公司「邊走邊聽」的營運版圖延伸到「出版界」，首度帶領團隊嘗試文學獨立出版的她，特別為旗下韓國藝人李瀧推出新書。鄭宜農除了公司在新的一年拓展版圖，在音樂上的全新工作計畫也如火如荼展開，目前正全力投入新作品籌備階段，同時也積極規劃海外專場，預計今年起將前進澳洲、美國、日本、韓國、馬來西亞等地開唱。

