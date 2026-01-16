鄭宜農講笑話大翻車！唱一半麥克風驚見飛蟲 竟心想：乾脆吃下去

金曲歌后鄭宜農在2026年開春舉辦個人小型個唱《小小的專場》，把開唱現場變「私密心事分享趴」，還大講幽默笑話，完全顛覆大家對她「文青系歌后」的既定印象。沒想到在台北場講笑話時意外「翻車」，逗樂全場。

金曲歌后鄭宜農在2026年開春舉辦個人小型個唱《小小的專場》。（圖／Fantimate 提供）

鄭宜農在《小小的專場》演唱會上與歌迷們零距離互動。她不僅親任演唱會總策畫，還特別帶來「限定歌單」。把先前演唱會鮮少唱的歌都一次網羅，並藉由不插電unplugged的方式把出道至今的歌曲為自己的音樂歷程做出階段性回顧，也希望透過這場演唱會承先啟後，替自己2026年的創作與演出計畫揭開全新序幕。

把演唱會當成「私密心事分享趴」的鄭宜農，透過「邊唱邊說」的方式分享自身出道邁入第19年的成長心路歷程，其中在唱到一首在她19歲剛入行所寫的〈別忘了你自己〉時，更自曝長年以來當歌手的「練習功課」，「過去因覺得當年的想法過於單純而一度不敢再唱這首歌，但如今選擇用更成熟的狀態重新擁抱那個不完美的自己。」

鄭宜農還藉著演唱會成功解鎖願望「變成好笑的人」，其中在高雄場演出時，或許因為零距離與歌迷互動放下心防的關係，鄭宜農現場句句妙語如珠把全場逗樂，「其實我沒說什麼特別的笑話，但只要我一開口大家就會笑，也意外在年初第一場演出把我的心願實現！」

鄭宜農還藉著演唱會成功解鎖願望「變成好笑的人」。（圖／Fantimate 提供）

不過原本想延續高雄場歡樂場面。鄭宜農卻在台北場意外「翻車」，事前特別準備了一個網路諧音笑話「水蜜『頭』罐『桃』」的她，演出前反覆練習，沒想到正式演出竟不自覺講成正確版的「水蜜桃罐頭」，「我當時還洋洋得意了好幾秒，結果才驚覺失誤，超糗！」

而糗的還不只有這，鄭宜農透露，在唱到〈人生很難〉時，發現一隻小飛蟲直接停在麥克風正中央，讓她一邊怕飛進嘴巴、一邊又想把歌唱好，內心甚至閃過「乾脆吃下去好了」的念頭，事後分享這段驚魂心境更讓全場驚呆，也成為歌迷瘋傳的爆笑橋段。

鄭宜農在唱到〈人生很難〉時，一隻小飛蟲直接停在麥克風正中央，讓她內心閃過「乾脆吃下去好了」的念頭。（圖／Fantimate 提供）

2026年的鄭宜農事業版圖也持續擴張，甚至把公司「邊走邊聽」的營運版圖延伸到「出版界」，除了公司拓展版圖，她今年在音樂上的全新工作計畫也如火如荼地展開，目前正全力投入新作品籌備階段，希望能如期讓歌迷聽見全新的音樂樣貌，同時也積極規劃海外專場，預計今年起將前進澳洲、美國、日本、韓國、馬來西亞等地開唱。

