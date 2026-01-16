鄭宜農開唱解鎖人生清單 意外「翻車」險成吃蟲驚魂記

鄭宜農日前舉辦演唱會。（Fantimate 提供）

金曲台語歌后鄭宜農 2026 開春首場個唱解鎖人生清單「變好笑的人」，把開唱現場變「私密心事分享趴」的她寵粉無極限，不僅備妥隱藏版歌單以「邊唱邊說」方式道出成長心境，更展現這幾年累積的即興演說功力與歌迷暢聊交心，還大講幽默笑話逗樂粉絲，可說把「反差萌」魅力發揮到極致，完全徹底顛覆大家對她「文青系歌后」的既定印象。

鄭宜農一開春舉辦個人小型個唱開啟與粉絲交流新篇章，這個名為「小小的專場」演唱會是針對以粉絲會員俱樂部Space N為主所辦的演出，透過「零距離」互動的方式為歌迷量身打造一場兼具親密性及高品質的私密聚會；儘管是「小小的專場」，但表演及音樂規格卻絲毫不打折，無論內容歌單都展現滿滿誠意；親任演唱會總策畫的鄭宜農特別以「限定歌單」饗歌迷，把先前演唱會鮮少唱的歌都一次網羅，並藉由不插電 unplugged 的方式把出道至今的歌曲為自己的音樂歷程做出階段性回顧，也希望透過這場演唱會承先啟後，替自己 2026 年的創作與演出計畫揭開全新序幕。

鄭宜農還藉著演唱會成功解鎖去年底許下的願望「變成好笑的人」，其中在高雄場演出時，或許因為零距離與歌迷互動放下心防的關係，鄭宜農現場句句妙語如珠把全場逗樂，「其實我沒說什麼特別的笑話，但只要我一開口大家就會笑，也意外在年初第一場演出把我的心願實現。」有趣的是，原本想延續高雄場歡樂場面的鄭宜農卻在台北唱意外「翻車」，事前特別準備了一個網路諧音笑話「水蜜『頭』罐『桃』」的她演出前反覆練習，沒想到正式演出竟不自覺講成正確版的『水蜜桃罐頭』，「我當時還洋洋得意了好幾秒，結果才驚覺失誤，超糗。」

鄭宜農當天演出時還上演「蟲蟲驚魂記」，她在唱〈人生很難〉時發現一隻小飛蟲直接停在麥克風正中央，讓她一邊怕飛進嘴巴、一邊又想把歌唱好，內心甚至閃過「乾脆吃下去好了」的念頭，事後分享這段驚魂心境更讓全場笑翻。

