鄭宜農難忘登台前染病狂咳 「真的不能沒有唱歌」

鄭宜農將登上北流系列主活動「耶誕音樂嘉年華」。北流提供



鄭宜農和馬念先、SherryZ鄭雙雙等10組音樂人12月20、21日將登上北流系列主活動「耶誕音樂嘉年華」，她談及最難忘的耶誕節回憶是去年同樣有演出，但因過敏性氣喘導致喉嚨咳到幾乎不能唱，「那時候發現自己真的不能沒有唱歌，很感激能好好站在台上的每一個時刻」。更透露將與SherryZ鄭雙雙首唱為了北流5周年音樂共創計畫所合作的單曲。

談到此次參與耶誕小鎮的心情，鄭宜農說：「這是我今年在台北最後1場表演，耶誕節又是我最喜歡的節日，很開心能在年末和大家一起在節慶氛圍中度過1天。」她也分享耶誕節的儀式感，她表示通常會和朋友相聚、窩在家裡聊天喝自製熱紅酒。

馬念先希望今年北流的耶誕活動能讓大家一起留下美好記憶。北流提供

馬念先也說：「這幾年耶誕節前後都會有演出工作，沒有什麼特別的回憶。希望今年北流的耶誕活動能讓大家一起留下美好記憶。」首次登上北流SUB舞台的SherryZ鄭雙雙興奮表示：「我超級期待！耶誕節是我每年最喜歡的節日，而且這次要用Full Band跟大家見面，真的等不及了。」她也分享對耶誕節的浪漫記憶，「只要家裡飄著熱紅酒的味道，我就會忍不住想大唱耶誕歌、Michael Bublé的歌一下，整個耶誕氣氛就回來了」。

2025 北流耶誕小鎮今年以新主題「耶誕老公公不在家」回歸，「耶誕音樂嘉年華」將在SUB舞台展開2天限定演出，卡司還有午夜乒乓、共振效應、Optical Orca光學虎鯨、野巢Nosu等，門票採單日預售票555元、雙日預售票999元，今（11╱22）正式啟售。

